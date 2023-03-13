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ZOOM - Fairleigh Dickinson Assistant & Cape Henry Grad Jack Castleberry

Matthew Hatfield • VirginiaPreps
Publisher
@hatfieldsports
Matthew Hatfield has been with VirginiaPreps.com since 2004, officially taking over as Publisher in 2016. Hatfield hosts 757 Saturday Sports Talk every Saturday, 10 AM to Noon, on ESPN Radio 94.1.
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Fairleigh Dickinson Asst. Coach Jack Castleberry chats with VirginiaPreps.com's Matthew Hatfield via ZOOM about his career and now coaching with the Northeast Conference program that will be dancing in the 2023 NCAA Basketball Tournament.

Castleberry is a Virginia Beach native and grad of Cape Henry Collegiate who played his College Basketball at VMI, where he once was an assistant. He also has served as an assistant at The Citadel and on the women's side at Siena.

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