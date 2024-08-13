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Nansemond Suffolk 2024 Preview

Will Garlick • VirginiaPreps
Writer VirginiaPreps.com
@willvapreps
Will Garlick has been with VirginiaPreps.com since 2006. Will served 20 years in the US Air Force and received his Masters degree from Florida Institute of Technology. Email williamgarlick@yahoo.com

Nansemond-Suffolk Academy Saints (Suffolk VA)

VISAA DII

Head Coach Mike Biehl

2023 season record – 5-6 (Lost State semi-final Playoffs)

2024 Nansemond-Suffolk Schedule Maxpreps


Nansemond-Suffolk Academy won their final three regular season games to make the VISAA DII playoffs. The Saints lost to eventual state champion North Cross in the season opener and in the playoffs to finish 5-6. Head Coach Michael Biehl starts his 10 year and has led Nansemond-Suffolk Academy to three straight playoff appearances.

Offense

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