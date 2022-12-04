News More News
{{ timeAgo('2022-12-04 08:57:48 -0600') }} football Edit

Loren Johnson Discusses Springers 19-14 Win Over Stone Bridge

Byron Jones • VirginiaPreps
Staff Writer
@byronsjones
Related
Related
{{ link.display_text }} |

Highland Springs Head Coach Loren Johnson speaks with Virginia Preps following his team's 19-14 victory over Stone Bridge in the Class 5 State Semi-Finals.

The Springers (13-0) advance to their sixth state title appearance in the last eight seasons and will play the Maury Commodores (11-1) next Saturday 12/10/22 at Old Dominion University at Noon.

See Game Recap Here

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}