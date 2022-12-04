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Springers Survive Late Game Rally to Down Bulldogs, 19-14

#4 Deuce Geter #33 Kyle Carpe and #8 Braylon Johnson exchange hand shakes prior to Saturday's Class 5 state semi-finals matchup
#4 Deuce Geter #33 Kyle Carpe and #8 Braylon Johnson exchange hand shakes prior to Saturday's Class 5 state semi-finals matchup (Byron Jones)
Byron Jones • VirginiaPreps
Staff Writer
@byronsjones
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Highland Springs and Stone Bridge gave fans another instant classic Saturday afternoon in the sixth instalment of their postseason rivalry. The Springers fended off a late game rally by the Bulldogs to advance to next week's Class 5 state championship game at Old Dominion University. Highland Springs will move to Class 6 next fall, so unless these two establish a regular season series, they will not see each other for the foreseeable future. With the win, Highland Springs concludes the series with a 4-2 mark over Stone Bridge.


Both teams used their first few possessions of the game to feel one another out. The action didn't pick up until Virginia Tech commit Braylon Johnson picked off Zeke Wimbush with 36.7 seconds remaining in the first quarter.

Khristian Martin linked up with another Virginia Tech commit, Tayke Heath, on a quick screen in which Heath raced deep into Springer territory. A few plays later, Martin called his own number and plowed his way into the end zone from 11-yards out (kick failed) and the Springers led 6-0.


The Bulldogs responded quickly on their ensuing drive. Wimbush took the qb keeper down the Stone Bridge side line for a big gain and put his offense inside their own 25-yard line. However, the stingy Springer defense tightened up and on fourth down, Frank Coleman sacked Wimbush to give the ball back to Highland Springs.

Martin hit Jakyre Henley on a 66-yard pass play to put the Springers back into scoring position. A few plays later, Martin found the end zone once again, this time from 4-yards out (kick failed) to put his team up 12-0.


The Springers received the opening kick of the second half but turned the ball over on downs. Stone Bridge, only down 12-0, seemed to have some momentum going in their favor. Unfortunately, that momentum was short lived as Johnson picked off Wimbush for the second time of the day.

Highland Springs began their second drive of the half on their two-yard line. After a few dive plays, the Springers cut Henley loose and he took an end around 82 yards down the side line to flip the field. The Springers had three penalties go against them on their end of the field which set up a 4th and 15 for them on the 25-yard line.

Martin evaded Bulldog defenders and lofted a beautiful pass to a wide open Caron Ferguson who strolled into the end zone (kick good).


The sun slowly began to fade and it appeared that the lights were about to go out on Stone Bridge's season. But not so fast.... The two time defending state champions weren't going to lay down that easily. The Bulldogs marched their way down the field and the drive was capped off by a three-yard touchdown by Wimbush (kick Dastejerdi).

The Springers couldn't get much going on their next drive of the game, but punter Jerel Dent blasted a 64 yard punt to flip the field on the Bulldogs.

However, Stone Bridge crafted a beautiful scoring drive that was once again finished off by Wimbush on a one-yard keeper (kick Dastejerdi) to make the score 19-14.


Highland Springs had a chance to put the nail in the coffin by picking up a few first downs on their next drive, but the Bulldogs defense stood tall and gave their offense one final crack at winning the game.

On 4th and long, Mario Suarez dropped back into the pocket and threw the ball deep into the night sky of Eastern Henrico where a host of Highland Springs defenders were swarming Colton Hinton at the five yard line. Hinton went up, but the ball sailed over him and the defenders falling incomplete.

The Springers faithful erupted, and the offense came out on the field in victory formation to put the game on ice.


NEXT UP

For the sixth time in eight seasons, Highland Springs (13-0) will play for a state championship. They will head to Norfolk next week to take on a familiar foe in Maury (11-1), who defeated Green Run (13-1) 21-14 Saturday afternoon. The Springers have won their past two meetings against the Commodores, outscoring them 84-28.

This will be the first game between the two schools in the State Championship. The prior meetings were in the State Semifinals before the regions were realigned.


IMPACT PLAYERS

HIGHLAND SPRINGS

Khristian Martin - 5/14 173 yards TD; 11 carries 48 yards 2TDs

Jakyre Henley - 4 carries 92 yards; 2 receptions 68 yards

Aziz Foster Powell - 16 carries 85 yards

Tayke Heath - 2 receptions 80 yards

Braylon Johnson - 2 INTs

Caron Ferguson - 1 reception 25 yards TD


STONE BRIDGE

Zeke Wimbush - 12 carries 95 yards 2 TDs; 2/8 29 yards 2 INTs

Mario Saurez - 4/9 76 yards

Colton Hinton - 3 receptions 72 yards; 6 carries 30 yards

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