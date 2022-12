Highland Springs and Stone Bridge gave fans another instant classic Saturday afternoon in the sixth instalment of their postseason rivalry. The Springers fended off a late game rally by the Bulldogs to advance to next week's Class 5 state championship game at Old Dominion University. Highland Springs will move to Class 6 next fall, so unless these two establish a regular season series, they will not see each other for the foreseeable future. With the win, Highland Springs concludes the series with a 4-2 mark over Stone Bridge.



Both teams used their first few possessions of the game to feel one another out. The action didn't pick up until Virginia Tech commit Braylon Johnson picked off Zeke Wimbush with 36.7 seconds remaining in the first quarter. Khristian Martin linked up with another Virginia Tech commit, Tayke Heath, on a quick screen in which Heath raced deep into Springer territory. A few plays later, Martin called his own number and plowed his way into the end zone from 11-yards out (kick failed) and the Springers led 6-0.



PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RMTozNi43IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSG9r aWVzRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEhva2llc0ZCPC9hPiBjb21t aXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CSjFXQVk/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJKMVdBWTwvYT4gcGlja3Mgb2ZmIHRoZSBwYXNz ISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2dvaHNoc2Zvb3RiYWxs P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBnb2hzaHNmb290YmFsbDwvYT4gMCA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1N0b25lQnJpZGdlRkI/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFN0b25lQnJpZGdlRkI8L2E+IDAgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DUkY0RGFuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBDUkY0RGFuPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2hhdGZpZWxkc3BvcnRzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBoYXRm aWVsZHNwb3J0czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9W YVByZXBzUml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBWYVByZXBzUml2 YWxzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vd2xYaDM4VG5WTiI+cGlj LnR3aXR0ZXIuY29tL3dsWGgzOFRuVk48L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQnlyb24g Sm9uZXMgKEBieXJvbnNqb25lcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9ieXJvbnNqb25lcy9zdGF0dXMvMTU5OTEzODExODQ2MzkzODU2MD9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAzLCAyMDIyPC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RMjogMTA6NDEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9L aHJpc01hcnRpbjIwMjQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEtocmlzTWFy dGluMjAyNDwvYT4gY2FsbHMgaGlzIG93biBudW1iZXIgb24gdGhlIDExIHlh cmQga2VlcGVyISEhISEgUEFUISAgTm8gR29vZC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9nb2hzaHNmb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AZ29oc2hzZm9vdGJhbGw8L2E+IDYgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9TdG9uZUJyaWRnZUZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBTdG9uZUJyaWRnZUZCPC9hPiAwIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vQ1JGNERhbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ1JGNERhbjwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXRmaWVsZHNwb3J0 cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AaGF0ZmllbGRzcG9ydHM8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVmFQcmVwc1JpdmFscz9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVmFQcmVwc1JpdmFsczwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvLzc3U3FQNHpQYXkiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS83N1Nx UDR6UGF5PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJ5cm9uIEpvbmVzIChAYnlyb25zam9u ZXMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYnlyb25zam9uZXMv c3RhdHVzLzE1OTkxMzk1OTU3Mjc1NjA3MDU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+RGVjZW1iZXIgMywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

The Bulldogs responded quickly on their ensuing drive. Wimbush took the qb keeper down the Stone Bridge side line for a big gain and put his offense inside their own 25-yard line. However, the stingy Springer defense tightened up and on fourth down, Frank Coleman sacked Wimbush to give the ball back to Highland Springs. Martin hit Jakyre Henley on a 66-yard pass play to put the Springers back into scoring position. A few plays later, Martin found the end zone once again, this time from 4-yards out (kick failed) to put his team up 12-0.



PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RMjogIDY6MzYgVGhlIG1hZ2ljaWFuIPCfqoQgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9IZW5sZXlKYWt5cmU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QEhlbmxleUpha3lyZTwvYT4gbWFrZXMgYW4gYW1hemluZyBjYXRj aCB0byBwdXQgaGlzIFNwcmluZ3MgaW4gc2NvcmluZyBwb3NpdGlvbiEgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9nb2hzaHNmb290YmFsbD9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ29oc2hzZm9vdGJhbGw8L2E+IDYgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TdG9uZUJyaWRnZUZCP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTdG9uZUJyaWRnZUZCPC9hPiAwIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ1JGNERhbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AQ1JGNERhbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9W YVByZXBzUml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBWYVByZXBzUml2 YWxzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhdGZpZWxk c3BvcnRzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBoYXRmaWVsZHNwb3J0czwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1hiaTJqU1Q0Y3MiPnBpYy50d2l0 dGVyLmNvbS9YYmkyalNUNGNzPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJ5cm9uIEpvbmVz IChAYnlyb25zam9uZXMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Ynlyb25zam9uZXMvc3RhdHVzLzE1OTkxNDI4ODcwMjI3MzEyNjQ/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RMjogMzo0OSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0to cmlzTWFydGluMjAyND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AS2hyaXNNYXJ0 aW4yMDI0PC9hPiBzY29yZXMgYWdhaW4sIHRoaXMgdGltZSBmcm9tIDQgeWFy ZHMgb3V0LiBQQVQgTm8gR29vZC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9nb2hzaHNmb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ29o c2hzZm9vdGJhbGw8L2E+IDEyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vU3RvbmVCcmlkZ2VGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU3RvbmVC cmlkZ2VGQjwvYT4gMCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NS RjREYW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENSRjREYW48L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGF0ZmllbGRzcG9ydHM/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGhhdGZpZWxkc3BvcnRzPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1ZhUHJlcHNSaXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QFZhUHJlcHNSaXZhbHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby9IOWY1VXZqWlZFIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vSDlmNVV2alpWRTwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyBCeXJvbiBKb25lcyAoQGJ5cm9uc2pvbmVzKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2J5cm9uc2pvbmVzL3N0YXR1cy8x NTk5MTQ0MDY4MjQ3NzE1ODQxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2Vt YmVyIDMsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

The Springers received the opening kick of the second half but turned the ball over on downs. Stone Bridge, only down 12-0, seemed to have some momentum going in their favor. Unfortunately, that momentum was short lived as Johnson picked off Wimbush for the second time of the day. Highland Springs began their second drive of the half on their two-yard line. After a few dive plays, the Springers cut Henley loose and he took an end around 82 yards down the side line to flip the field. The Springers had three penalties go against them on their end of the field which set up a 4th and 15 for them on the 25-yard line. Martin evaded Bulldog defenders and lofted a beautiful pass to a wide open Caron Ferguson who strolled into the end zone (kick good).



Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RMzogNzowOCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JK MVdBWT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQkoxV0FZPC9hPiBwaWNrcyBv ZmYgaGlzIDJuZCBwYXNzIG9mIHRoZSBkYXkhIFNwcmluZ2VycyBiYWxsISEh IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZ29oc2hzZm9vdGJhbGw/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGdvaHNoc2Zvb3RiYWxsPC9hPiAxMiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1N0b25lQnJpZGdlRkI/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFN0b25lQnJpZGdlRkI8L2E+IDAgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DUkY0RGFuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBDUkY0RGFuPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL1ZhUHJlcHNSaXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFZhUHJl cHNSaXZhbHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGhl S2lya2FuZEJ5cmQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRoZUtpcmthbmRC eXJkPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhdGZpZWxk c3BvcnRzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBoYXRmaWVsZHNwb3J0czwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ib2tpZXNGQj9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASG9raWVzRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9hSk1TQmt5Z3BDIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vYUpNU0JreWdw QzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBCeXJvbiBKb25lcyAoQGJ5cm9uc2pvbmVzKSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2J5cm9uc2pvbmVzL3N0YXR1 cy8xNTk5MTUzOTY0NzQxOTUxNDg4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRl Y2VtYmVyIDMsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RMyAyOjQ2IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS2hy aXNNYXJ0aW4yMDI0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBLaHJpc01hcnRp bjIwMjQ8L2E+IGNvbm5lY3RzIHdpdGggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9jYXJvbmZlcmc2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjYXJv bmZlcmc2PC9hPiBvbiB0aGUgMjUgeWFyZCBURCBwYXNzIG9uIDR0aCBhbmQg MTUhIFBBVCBHb29kISEhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Q1JGNERhbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ1JGNERhbjwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9WYVByZXBzUml2YWxzP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBWYVByZXBzUml2YWxzPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhdGZpZWxkc3BvcnRzP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBoYXRmaWVsZHNwb3J0czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UaGVLaXJrYW5kQnlyZD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AVGhlS2lya2FuZEJ5cmQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by94ZjFGejBNcVJIIj5waWMudHdpdHRlci5jb20veGYxRnowTXFSSDwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBCeXJvbiBKb25lcyAoQGJ5cm9uc2pvbmVzKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2J5cm9uc2pvbmVzL3N0YXR1cy8xNTk5 MTU2OTIyMjc1NDE4MTEyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVy IDMsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

The sun slowly began to fade and it appeared that the lights were about to go out on Stone Bridge's season. But not so fast.... The two time defending state champions weren't going to lay down that easily. The Bulldogs marched their way down the field and the drive was capped off by a three-yard touchdown by Wimbush (kick Dastejerdi). The Springers couldn't get much going on their next drive of the game, but punter Jerel Dent blasted a 64 yard punt to flip the field on the Bulldogs. However, Stone Bridge crafted a beautiful scoring drive that was once again finished off by Wimbush on a one-yard keeper (kick Dastejerdi) to make the score 19-14.



Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RNDogOTozNiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3pl a2V3aW1idXNoNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AemVrZXdpbWJ1c2g3 PC9hPiBzY29yZXMgZnJvbSAzIHlhcmRzIG91dCEgUEFUIEdPT0QhIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZ29oc2hzZm9vdGJhbGw/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGdvaHNoc2Zvb3RiYWxsPC9hPiAxOSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1N0b25lQnJpZGdlRkI/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QFN0b25lQnJpZGdlRkI8L2E+IDcgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DUkY0RGFuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBDUkY0RGFuPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh dGZpZWxkc3BvcnRzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBoYXRmaWVsZHNw b3J0czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9WYVByZXBz Uml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBWYVByZXBzUml2YWxzPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RoZUtpcmthbmRCeXJk P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUaGVLaXJrYW5kQnlyZDwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL20xNUt6T3BMTEEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv bS9tMTVLek9wTExBPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJ5cm9uIEpvbmVzIChAYnly b25zam9uZXMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYnlyb25z am9uZXMvc3RhdHVzLzE1OTkxNjAxNzc0NDUzMDYzNjg/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RNDozOjIzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vemVr ZXdpbWJ1c2g3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkB6ZWtld2ltYnVzaDc8 L2E+IHNjb3JlcyBhZ2FpbiEgUEFUIEdvb2QhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vZ29oc2hzZm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QGdvaHNoc2Zvb3RiYWxsPC9hPiAxOSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL1N0b25lQnJpZGdlRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QFN0b25lQnJpZGdlRkI8L2E+IDE0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vQ1JGNERhbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ1JGNERhbjwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXRmaWVsZHNwb3J0 cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AaGF0ZmllbGRzcG9ydHM8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVmFQcmVwc1JpdmFscz9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVmFQcmVwc1JpdmFsczwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UaGVLaXJrYW5kQnlyZD9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGhlS2lya2FuZEJ5cmQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9tM1NQbGhJdjhzIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vbTNTUGxoSXY4 czwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBCeXJvbiBKb25lcyAoQGJ5cm9uc2pvbmVzKSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2J5cm9uc2pvbmVzL3N0YXR1 cy8xNTk5MTY0NDM2MDMxMjI5OTUyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRl Y2VtYmVyIDMsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Highland Springs had a chance to put the nail in the coffin by picking up a few first downs on their next drive, but the Bulldogs defense stood tall and gave their offense one final crack at winning the game. On 4th and long, Mario Suarez dropped back into the pocket and threw the ball deep into the night sky of Eastern Henrico where a host of Highland Springs defenders were swarming Colton Hinton at the five yard line. Hinton went up, but the ball sailed over him and the defenders falling incomplete. The Springers faithful erupted, and the offense came out on the field in victory formation to put the game on ice.





NEXT UP For the sixth time in eight seasons, Highland Springs (13-0) will play for a state championship. They will head to Norfolk next week to take on a familiar foe in Maury (11-1), who defeated Green Run (13-1) 21-14 Saturday afternoon. The Springers have won their past two meetings against the Commodores, outscoring them 84-28. This will be the first game between the two schools in the State Championship. The prior meetings were in the State Semifinals before the regions were realigned.