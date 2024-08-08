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Kings Fork Bulldogs 2024 Preview
Will Garlick
•
VirginiaPreps
Writer VirginiaPreps.com
Will Garlick has been with VirginiaPreps.com since 2006. Will served 20 years in the US Air Force and received his Masters degree from Florida Institute of Technology. Email williamgarlick@yahoo.com
Kings Fork Bulldogs (Suffolk VA)
Region – 5B (Southeastern District)
Head Coach – Anthony Joffrion (3rd year)
2023 season record – 11-1 (Lost 2nd round playoffs)
2024 Kings Fork Schedule Maxpreps
Offense
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