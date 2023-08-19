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Hatfield & Young at the PLEX - Debut Podcast!

Matthew Hatfield • VirginiaPreps
Publisher
@hatfieldsports
Matthew Hatfield has been with VirginiaPreps.com since 2004, officially taking over as Publisher in 2016. Hatfield hosts 757 Saturday Sports Talk every Saturday, 10 AM to Noon, on ESPN Radio 94.1.
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Hometown Sports Productions debuts the Hatfield & Young at the PLEX Podcast. Matthew Hatfield & Coach Ed Young - who hosted 757 Saturday Sports Talk for 13 years on the local ESPN Radio affiliate in Tidewater - are back together again.

Here's what they hit on in the first episode...

10:00 - Coach Young chats about the NCAA Basketball Academy he got to work as one of only 50 High School coaches in the country, including his encounter with a 7-foot-7 youngster.

27:00 - Hat's Hits, where the guys go through Matt's 5 Takeaways from the recent Virginia Wesleyan Basketball Team Camp.


It's Hatfield and Coach Young at the PLEX! | Follow the Show on Twitter @757SportsTalk | Log on to VBSportsplex.com and Subscribe to our YouTube Channel @VirginiaBeachSportsplex | Drop us an e-mail at hatfieldsports@gmail.com

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