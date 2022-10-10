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VHSL Releases Week 7 Power Ratings (10/10/2022)

Joe Batkins adn the New Kent Trojans secured a very important win over York, 14-7, to snap a three-game losing skid
Joe Batkins adn the New Kent Trojans secured a very important win over York, 14-7, to snap a three-game losing skid (Matthew Hatfield, VirginiaPreps.com)
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Charlottesville, Va. - The VHSL Week 7 VHSL Ratings and Top 20 Rankings for the 2022 football season are now available on the VHSL website.

Please click the links below:

2022 Weekly Ratings (Week 7)

2022 Weekly Top 20 Rankings (Week 7)


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