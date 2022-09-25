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Thomas Dale HC Kevin Tucker post game interview (9/23/22)

Byron Jones • VirginiaPreps
Staff Writer
@byronsjones

Thomas Dale Head Coach Kevin Tucker speaks with Virginia Preps following his teams thrilling 28-23 come back victory over rival Matoaca. The Knights are 4-0 and host Prince George (1-3) next week.

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