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Thomas Dale HC Kevin Tucker (10/29/22)

Byron Jones • VirginiaPreps
Staff Writer
@byronsjones

Thomas Dale Head Coach Kevin Tucker speaks to Virginia Preps following his team's 32-21 victory over L.C. Bird. It was the fifth victory for the Knights over the Skyhawks in the past six meetings. Thomas Dale (9-0) has a huge showdown with Dinwiddie (9-0) this Friday 11/4/22.

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