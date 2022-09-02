News More News
{{ timeAgo('2022-09-02 08:48:09 -0500') }} football Edit

Springers Cruise Past Lancers 48-7

Head Coach Loren Johnson leads his team in prayer following their 48-7 victory over Manchester 9/1/22
Head Coach Loren Johnson leads his team in prayer following their 48-7 victory over Manchester 9/1/22 (Byron Jones)
Byron Jones • VirginiaPreps
Staff Writer
@byronsjones
Related
Related
{{ link.display_text }} |

Highland Springs dominated in all facets of the game Thursday night en route to a 48-7 victory over Manchester. Aziz Foster -Powell ripped off a huge run on the opening drive to move the Springers into Lancer territory. A few plays later, Khristian Martin called his own number from 10-yards out (Dent kick) to put Highland Springs up 7-0.

Freshman quarterback Landen Abernethy would have had his first career touchdown pass on the Lancers first drive of the game. However, Ty'ee Stephens dropped a wide-open pass that would have put his team on the board and Manchester had to punt it away.

Highland Springs went back to work on their second drive of the game. Jakyre Henley scored his first of three touchdowns of the evening when he scampered 10-yards into the endzone (kick failed).


Midway through the second period, Virginia Tech commit Takye Heath punched it in from 5-yards out (Dent kick) to make the score 20-0. Things continued to go south for the Lancers on the ensuing drive as Abernethy was picked off by Jayden Taylor who returned it 38 yards the other way for another Springer touchdown (Dent kick).

Manchester would finally get some points on the board with 2:52 remaining in the first half. Abernethy found Stephens for a 3- yard touchdown pass (Davis kick) to make the score 27-7.


The momentum would be short-lived as Highland Springs continued their barrage of scoring. Heath took a 20-yard swing pass from Martin and raced down the sideline for the score (2pt Conv Foster-Powell). Shortly before halftime, Henley fielded the Lancers punt on a hop, turned the corner, and raced 65-yards to the house (kick failed) to put the Springers up 41-7.

With 9:00 minutes remaining in the third quarter, Henley recorded his third touchdown of the evening when he lined up at quarterback and sprinted 47-yards to paydirt (Dent kick).


#2 Highland Springs (2-0) will play their first home game of the season next week when they host Prince George (0-2). #9 Manchester (0-1) is back at home next week against George Wythe (0-1)

Highland Springs 13 28 7 0 - 48

Manchester 0 7 0 0 - 7


IMPACT PLAYERS

Highland Springs

Jakyre Henley - 3 carries 55 yards 2TD's; 65-yard punt return TD; 1 reception 12 yards

Khristian Martin - 8/10 133 yards TD; 5 carries 34 yards TD

Takye Heath - 5 receptions 97 yards TD; 5-yard rushing TD


Manchester

Landen Abernethy - 10/24 106 yards TD 2 INT's

Kyree Richardson - 2 receptions 61 yards

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}