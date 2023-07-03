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Prospect Watch Tony Elliott Football Camp
Will Garlick
•
VirginiaPreps
Writer VirginiaPreps.com
Will Garlick has been with VirginiaPreps.com since 2006. Will served 20 years in the US Air Force and received his Masters degree from Florida Institute of Technology. Email williamgarlick@yahoo.com
VirginiaPreps visited University of Virginia Head Coach Tony Elliott's Prospect Camp in June and here are 10 prospects that caught our eye...
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