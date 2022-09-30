News More News
{{ timeAgo('2022-09-30 10:15:37 -0500') }} football Edit

Petersburg Head Coach Mike Scott Post-Game Interview (9/29/22)

Byron Jones • VirginiaPreps
Staff Writer
@byronsjones
Related
Related
{{ link.display_text }} |

Petersburg Head Coach Mike Scott reflects on his team's 28-0 victory over Meadowbrook Thursday night. They are now 4-1 and have three tough matchups in front of them. Next week, they host Matoaca for Homecoming, then hit the road for back-to-back matchups against Dinwiddie (10/14), and Thomas Dale (10/21).

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}