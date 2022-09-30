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football
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Petersburg blanks Meadowbrook 28-0 to move to 4-1 on the year.
Byron Jones
•
VirginiaPreps
Staff Writer
Petersburg cruised to a 28-0 shutout victory over the Monarchs Thursday night. The Crimson Wave scored the game's first points as time expired in the first half. A Meadowbrook player touched a downed punt and was swarmed by a host of Petersburg defenders.
Jahmad Lundy scooped the ball and raced to the endzone (Kick Beasley).
After forcing a Monarch 3-out to begin the second half, Petersburg found its rhythm on offense.
Stanley Green Jr. connected with Zahmarie White-Muhammad on an 8-yard touchdown screen to increase the lead to 13 (Kick failed).
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Things continued to go south for Meadowbrook on their next possession. A high snap over the head of
Shavar Smith led to a scoop and score by Jamar Hodges (2pt Conv good) and Petersburg led 21-0.
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Rayjuan Traynham scored the final touchdown of the night for Petersburg on a four-yard rush (Kick Bailey). For the evening, Traynham rushed for 135 yards on 24 touches.
Omarion Taylor, Conye Jackson, and Kyshon Carson each recorded an interception for the Crimson Wave.
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Petersburg (4-1) will host Matoaca (2-3) next week for Homecoming. It will be the first game for the Crimson Wave in their new stadium.
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