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Petersburg blanks Meadowbrook 28-0 to move to 4-1 on the year.

Captains from Meadowbrook and Petersburg meet at midfield prior to the start of Thursday night's game (9/29/22)
Captains from Meadowbrook and Petersburg meet at midfield prior to the start of Thursday night's game (9/29/22) (Byron Jones)
Byron Jones • VirginiaPreps
Staff Writer
@byronsjones

Petersburg cruised to a 28-0 shutout victory over the Monarchs Thursday night. The Crimson Wave scored the game's first points as time expired in the first half. A Meadowbrook player touched a downed punt and was swarmed by a host of Petersburg defenders. Jahmad Lundy scooped the ball and raced to the endzone (Kick Beasley).

After forcing a Monarch 3-out to begin the second half, Petersburg found its rhythm on offense. Stanley Green Jr. connected with Zahmarie White-Muhammad on an 8-yard touchdown screen to increase the lead to 13 (Kick failed).



Things continued to go south for Meadowbrook on their next possession. A high snap over the head of Shavar Smith led to a scoop and score by Jamar Hodges (2pt Conv good) and Petersburg led 21-0.

Rayjuan Traynham scored the final touchdown of the night for Petersburg on a four-yard rush (Kick Bailey). For the evening, Traynham rushed for 135 yards on 24 touches.

Omarion Taylor, Conye Jackson, and Kyshon Carson each recorded an interception for the Crimson Wave.

Petersburg (4-1) will host Matoaca (2-3) next week for Homecoming. It will be the first game for the Crimson Wave in their new stadium.

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