 VirginiaPreps - Patrick Henry thumps top-seeded Generals to advance to Region 4B Finals!
News More News
{{ timeAgo('2021-11-22 06:37:11 -0600') }} football Edit

Patrick Henry thumps top-seeded Generals to advance to Region 4B Finals!

Byron Jones • VirginiaPreps
Staff Writer
@byronsjones

Patrick Henry shocked the football world Friday night, dismantling #1 seed Dinwiddie 35-20. Patriots quarterback Jordan Allen is arguably the hottest player in the playoffs through two games. The Davidson College commit has rushed for 449 yards and six touchdowns and has guided his team to their second regional title matchup in three seasons.

The Patriots got rolling on their second drive of the game when Allen crashed into the endzone from two yards out (PAT Crabbe) to put them on top 7-0. With 20 seconds remaining in the first quarter, Allen scampered 56-yards to the endzone (PAT Crabbe) to extend their lead to 14.

The Generals would cut into the lead on their next possession. Christian Drumgoole returned the short kickoff down deep into General territory and a few plays later, freshman Harry Dalton punched it in from eight yards out (PAT Bell).

Patrick Henry's Richard Crabbe would extend the lead back out to 14 with 5:35 remaining in the half when he connected on a 26-yard field goal. With 1:07 remaining in the first half, Gracyn Ross picked off Brenton Hilton to preserve the Patriot's 17-7 lead.

Jordan Allen and company wasted no time extending their lead coming out of halftime. On the first play of the third quarter, Allen broke loose for a 61-yard touchdown run (PAT failed) to make the score 23-7 in favor of the visitors. The Patriots got the ball right back after coming up with the onside kick recovery. Nine plays later, it was Allen finding his way into the endzone once again, this time on a two-yard touchdown run (Two-Pont Conv No Good).

Things continued to go south for the Generals. Brenton Hilton lost the football after being hit in the backfield and Zach Sullivan returned it 35-yards the other way (PAT No good) to make the score 35-7 with 11:04 remaining in the contest.

Dinwiddie added two late scores when Hilton rushed for a four-yard score (PAT Bell) and then tossed an eight-yard touchdown pass to Daniel Campbell as time expired.


Patrick Henry will hit the road once again next week as they head to Varina for the Region 4B title bout. The Patriots dealt Varina a 22-21 loss on 10/29.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}