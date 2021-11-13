Patrick Henry fends off Matoaca 28-25!

Patrick Henry held off a late-game surge by Matoaca to down the Warriors 28-25 in the Region 4B quarterfinals. The Patriots were led by Davidson College commit Jordan Allen who accounted for all four of their scores.
After a scoreless first quarter, Matoaca and Patrick Henry lit up the scoreboard in the second. Warriors placekicker Jon Gates connected on a 33-yard field goal attempt to give the Warriors a 3-0 lead early in the second period of play. The Patriots would quickly respond when Jordan Allen raced 57 yards to the house (PAT Crabbe) to put them on top 7-3.
Matoaca bounced back with a touchdown of their own. Quentin Johnson found the endzone from 9-yards out (PAT Gates) to make the score 10-7 in favor of the home team. Allen went back to work on the Patriot's ensuing drive. He connected with James Madison commit Jayden Mines on a 31-yard touchdown pass (PAT Crabbe) to give the Patriots a 14-10 lead with 1:32 remaining in the first half.
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Patrick Henry started the second half with an opening drive score. Facing 4th and 15, the Patriots elected to go for it and Allen found Camden Byrd on a 35-yard touchdown pass (PAT Crabbe).
Matoaca bounced back on their ensuing drive of the half. After Quentin Johnson converted a crucial fourth and one, quarterback David Field called his own number and scampered 10-yards to the endzone. Field would also punch in the two-point conversion to cut the lead to 21-18.
However, Jordan Allen wasn't done having his way with the Warrior defense. Allen ripped off a 66-yard touchdown run (PAT Crabbe) to put the Patriots on top by 10 with 2:34 remaining in the third.
Matoaca was plagued with turnovers in the fourth quarter. David Field was sacked and fumbled the ball away into the hands of James Valentine Jr. and wideout Bryce Yates lost a fumble after making a reception. However, the Warrior defense dug its heels in after both turnovers and forced the Patriots to punt.
The second punt they forced was shanked and they took over in great field position. A few plays later, Field would score from 3-yards out (PAT Gates) to make the score 28-25 with 2:13 remaining in the contest.
Matoaca recovered an onside kick and their crowd went wild. Unfortunately, the officials determined that the ball had only gone nine yards before recovery which gave Patrick Henry the ball with 2:00 remaining in the contest. The Patriots would run out the clock to secure the victory.
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UP NEXT:
Patrick Henry advances to next week's Region 4B semi-finals where they will travel south once again to take on #1 Dinwiddie. The Patriots defeated the Generals 13-6 to claim the Region 4B title in 2019. The rematch will be a game you won't want to miss.
IMPACT PERFORMERS
Patrick Henry
Jordan Allen - 22 carries 215 yards 2 TD's; 4/5 99 yards 2 TD's
Camden Byrd - 2 receptions 42 yards TD
Jayden Mines - 31 yards receiving TD
Matoaca
David Field - 11/16 135 yards; 16 carries 49 yards 2 TD's
Quentin Johnson - 23 carries 110 yards TD