 VirginiaPreps - Midlothian stuns Manchester 42-35!
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Midlothian stuns Manchester 42-35!

Midlothian Football
Midlothian Football (Sue Debruckyer)
Byron Jones • VirginiaPreps
Staff Writer
@byronsjones

The Midlothian Trojans posted their fourth 40+ point game performance of the season Friday night and upset Manchester 42-35. The Trojans were down 28-7 midway through the third quarter before storming back and taking the victory. With the win, Midlothian snapped a 19-game losing streak against Manchester and have made it known that they can play with anyone in the area.

First Half

Midlothian’s Makhi Jackson intercepted Cody Shelton on the Lancers opening drive of the contest. A few plays later, Ashby Berry raced 24-yards to the end zone to put the Trojans up 7-0 (PAT Lawton). The Trojan defense forced another turnover on Manchester’s following possession as Jack Runyon picked off Shelton. Midlothian was not able to convert on that opportunity and was forced to punt.

Manchester would settle down on their third drive of the quarter and knotted the game at 7 when Ramon Brown rushed for a 70-yard score (PAT Davis). Brown then scored on a 9-yard touchdown run followed by a 37-yard touchdown reception (PAT’s Davis) to put Manchester on top 21-7 with 7:14 remaining in the half. The Trojans had a chance to trim the lead shortly before the break but they fumbled away the ball on the goal line.

Second Half

Virginia Tech commit Ramon Brown, put the Lancers on top 28-7 when he rumbled into the end zone from 5-yards out (PAT Davis). Things appeared bleak for the Trojans at this point, but they never lost hope.

Midlothian quarterback Cooper Meads took over and lit up the sky. Meads lofted a 42-yard bomb to Drew Kleski (PAT Lawton) to pull his team within two scores

Midlothian took control of the ball after Manchester fumbled the snap. Meads went back to work and called his own number on a 1-yard score (PAT Lawton). The Trojans then recovered an onside kick following their latest score. On the ensuing play, Ashby Berry scored on a 42-yard run to tie the game at 28.

The Trojans recovered another Lancer fumble and Meads wasted no time in getting his team back on the score board. Meads tossed a 56-yard touchdown pass to Kleski (PAT Lawton) to give his team a 35-28 lead with 11:19 left in the contest.

Brown accounted for his fifth touchdown of the evening when he hauled in a 27 yard pass from Shelton (PAT Davis) to tie the game at 35 with 7:12 remaining.

Midlothian would regain the lead once and for all when Zach Wirt sprinted 14 yards to the end zone (PAT Lawton) for the games final score.

IMPACT PLAYERS

MIDLOTHIAN

Cooper Meads - Passing: 12/20 220 yards 2 TD's 2 INT's; Rushing: 5 carries 27 yards TD

Ashby Berry - 23 carries 187 yards 2 TD's

Drew Kleski - 3 receptions 140 yards 2 TD's

Zach Wirt - 10 carries 41 yards TD

Ethan Shelor - 6.5 tackles INT

Jack Runyon - 3 tackles INT

Makhi Jackson - 2.5 tackles INT


MANCHESTER

Ramon Brown - 21 carries 191 yards 3 TD's ; 3 receptions 83 yards 2 TD's

Cody Shelton - 11/25 143 yards 2 TD's 3 INT's

RJ Brown - 8.5 tackles

Bryson Sink - 8 tackles

Cam Sturdifen - 6 tackles

Donovan Spurlock - 5.5 tackles 2 INT's

UP NEXT

Midlothian (6-0) will host George Wythe (1-5) next week. The Lancers (4-2) will be back in action at home against Cosby (2-5).

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