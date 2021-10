Matoaca moves to 8-1 after dispatching Hopewell 28-15

The threat of inclement weather Friday night brought the area a Thursday night football matchup between Central District foes Matoaca and Hopewell. After falling behind 9-7 in the first quarter, Matoaca scored 21 unanswered points and defeated the Blue Devil's 28-15. Running back Quentin Johnson turned in another monster performance on the ground, rushing for 206 yards on 35 carries and scoring twice. The defense notched five sacks and forced three turnovers. With the win, Matoaca snapped its seven-game losing streak to Hopewell and recorded its eighth win of the season. This is the first time the Warriors have won eight games in a season since 2006.









FIRST HALF Hopewell raced out to an early 6-0 lead when Mason Cumbie found Jamarion Chavis on a 51-yard touchdown pass on the Blue Devil's first play from scrimmage (PAT No Good). Matoaca responded right away on their first drive of the game. Quarterback David Field connected with Riley Simmons on a 27-yard touchdown pass (PAT Gates) to put the Warriors on top 7-6. The Blue Devil's would regain the lead after Cumbie booted a 17-yard field goal attempt to make the score 9-6 late in the first period of play. Hopewell and Matoaca exchanged punts to open up the second quarter. On the Warrior's second possession of the quarter, they turned the ball over deep in Hopewell territory. Matoaca would more than makeup for this mistake on Hopewell's next drive. Freshman defensive lineman Caleb Williams forced a Mason Cumbie fumble which was recovered by Gavin Hall and Matoaca was back in business. A few plays later, Quentin Johnson scored from one yard out (PAT Gates) to put Matoaca back on top 14-9. Matoaca forced another Hopewell punt and put together a strong drive to put them into scoring position before the half. However, David Field's pass was picked off on the goal line by Jamarion Chavis to end the half.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RMTogMTE6NDIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9N YXNvbkN1bWJpZTE1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNYXNvbkN1bWJp ZTE1PC9hPiBmaW5kcyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0No YXZpc0phbWFyaW9uP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDaGF2aXNKYW1h cmlvbjwvYT4gb24gYSA1MSB5YXJkIFREIHN0cmlrZSBvbiB0aGUgZmlyc3Qg cGxheSBmcm9tIHNjcmltbWFnZS4gUEFUIE5vIEdvb2QuIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSG9wZXdlbGxGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5ASG9wZXdlbGxGQjwvYT4gNiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL01IU19XYXJyaW9yc19GQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A TUhTX1dhcnJpb3JzX0ZCPC9hPiAwIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vQ1JGNERhbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ1JGNERhbjwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9WYVByZXBzUml2YWxz P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBWYVByZXBzUml2YWxzPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMXEwbGp2UVhOcCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t LzFxMGxqdlFYTnA8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQnlyb24gSm9uZXMgKEBieXJv bnNqb25lcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ieXJvbnNq b25lcy9zdGF0dXMvMTQ1Mzg1OTYwNzc3Mjg5NzI4Mj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDI4LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RMSA2OjQxIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZGF2 aWRfZmllbGQ3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBkYXZpZF9maWVsZDc8 L2E+IGNvbm5lY3RzIHcvIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v X3JpbGV5c2ltbW9ucz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AX3JpbGV5c2lt bW9uczwvYT4gb24gYSAyNyB5YXJkIFREIHBsYXkhIFBBVCBHb29kISA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01IU19XYXJyaW9yc19GQj9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATUhTX1dhcnJpb3JzX0ZCPC9hPiA3IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSG9wZXdlbGxGQj9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5ASG9wZXdlbGxGQjwvYT4gNiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0NSRjREYW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENS RjREYW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVmFQcmVw c1JpdmFscz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVmFQcmVwc1JpdmFsczwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2NCZGFXNHlIYmIiPnBpYy50d2l0 dGVyLmNvbS9jQmRhVzR5SGJiPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJ5cm9uIEpvbmVz IChAYnlyb25zam9uZXMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Ynlyb25zam9uZXMvc3RhdHVzLzE0NTM4NjE4NjE2NTc2MTYzODc/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAyOCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RMSAzOjIzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWFz b25DdW1iaWUxNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATWFzb25DdW1iaWUx NTwvYT4gaGl0cyBhIDE3IEZHIHRvIHB1dCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0hvcGV3ZWxsRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEhv cGV3ZWxsRkI8L2E+IHVwIDktNyBvdmVyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vTUhTX1dhcnJpb3JzX0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBNSFNfV2FycmlvcnNfRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vQ1JGNERhbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ1JGNERhbjwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9WYVByZXBzUml2YWxz P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBWYVByZXBzUml2YWxzPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdlI0ZFdqd0J1SSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t L3ZSNGRXandCdUk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQnlyb24gSm9uZXMgKEBieXJv bnNqb25lcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ieXJvbnNq b25lcy9zdGF0dXMvMTQ1Mzg2MzQ1ODAwMTI2MDU0Nz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDI4LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RMiAyOjI0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vcWpv aG5zb24zMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AcWpvaG5zb24zMjwvYT4g c2NvcmVzIGZyb20gMSB5YXJkIG91dC4gUEFUIEdvb2QuIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTUhTX1dhcnJpb3JzX0ZCP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBNSFNfV2FycmlvcnNfRkI8L2E+IDE0IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSG9wZXdlbGxGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5ASG9wZXdlbGxGQjwvYT4gOSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0NSRjREYW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENSRjREYW48 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVmFQcmVwc1JpdmFs cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVmFQcmVwc1JpdmFsczwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0ZMcnlIT0ZKMkMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv bS9GTHJ5SE9GSjJDPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJ5cm9uIEpvbmVzIChAYnly b25zam9uZXMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYnlyb25z am9uZXMvc3RhdHVzLzE0NTM4NzA5MTI5NjU2ODUyNTY/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAyOCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IQUxGVElNRTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9D aGF2aXNKYW1hcmlvbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2hhdmlzSmFt YXJpb248L2E+IHBpY2tzIG9mZiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2RhdmlkX2ZpZWxkNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZGF2aWRf ZmllbGQ3PC9hPiB0byBlbmQgdGhlIGhhbGYuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vTUhTX1dhcnJpb3JzX0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBNSFNfV2FycmlvcnNfRkI8L2E+IDE0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vSG9wZXdlbGxGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A SG9wZXdlbGxGQjwvYT4gOS4gV2FycmlvcnMgd2lsbCByZWNlaXZlIHRoZSAy bmQgaGFsZiBraWNrb2ZmLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0NSRjREYW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENSRjREYW48L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVmFQcmVwc1JpdmFscz9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVmFQcmVwc1JpdmFsczwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvLzFPQ25keG5IS0YiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8xT0Nu ZHhuSEtGPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJ5cm9uIEpvbmVzIChAYnlyb25zam9u ZXMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYnlyb25zam9uZXMv c3RhdHVzLzE0NTM4NzM2NTMzODEyNzk3NDQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+T2N0b2JlciAyOCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

SECOND HALF The third quarter was a stalemate between both teams. The Blue Devil's put together a nice drive towards the end of the quarter, but running back Kesean Henderson coughed up the ball and Matoaca recovered it. The Warriors ate up the remainder of the clock in the third quarter and had a crucial 4th and 2 inside their 20-yard line to begin the fourth period of play. David Field and his center had a bad snap exchange and Ah'Daryall Hite pounced on it for the Blue Devils. Unfortunately, Hopewell couldn't get anything going on their next drive and had to punt the ball away. Field would redeem himself on the team's next drive. He called his own number and raced 20-yards to the endzone (PAT Gates) to extend the lead to 21-9 with 6:16 remaining in the contest. The Matoaca defense continued to make life hard on the Blue Devils by forcing another turnover on Hopewell's next drive. A few plays later, Quentin Johnson punched in another one-yard score (PAT Gates) to make the score 28-9 in favor of the visitors. Hopewell added a final score with 2:11 left in the game when Kesean Henderson broke loose and rumbled 25 yards to the endzone (2pt conversion no good).

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RNCA2OjE2IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZGF2 aWRfZmllbGQ3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBkYXZpZF9maWVsZDc8 L2E+IGNhbGxzIGhpcyBvd24gbnVtYmVyIGFuZCByYWNlcyB0byB0aGUgZW5k IHpvbmUhIFBBVCBHb29kISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L01IU19XYXJyaW9yc19GQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATUhTX1dh cnJpb3JzX0ZCPC9hPiAyMSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0hvcGV3ZWxsRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEhvcGV3ZWxsRkI8 L2E+IDkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DUkY0RGFuP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDUkY0RGFuPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1ZhUHJlcHNSaXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QFZhUHJlcHNSaXZhbHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by9RdXRzRjZ6dnZEIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vUXV0c0Y2enZ2RDwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBCeXJvbiBKb25lcyAoQGJ5cm9uc2pvbmVzKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2J5cm9uc2pvbmVzL3N0YXR1cy8xNDUz ODg3NzgzMzUzODYwMTAwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIg MjksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RNCA0OjMzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vcWpv aG5zb24zMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AcWpvaG5zb24zMjwvYT4g cGx1bmdlcyBpbnRvIHRoZSBlbmQgem9uZSB0byBleHRlbmQgdGhlIFdhcnJp b3JzIGxlYWQuIFBBVCBHb29kISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL01IU19XYXJyaW9yc19GQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATUhT X1dhcnJpb3JzX0ZCPC9hPiAyOCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0hvcGV3ZWxsRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEhvcGV3ZWxs RkI8L2E+IDkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DUkY0RGFu P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDUkY0RGFuPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1ZhUHJlcHNSaXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QFZhUHJlcHNSaXZhbHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby83cEpuTkRWNzhyIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vN3BKbk5EVjc4cjwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyBCeXJvbiBKb25lcyAoQGJ5cm9uc2pvbmVzKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2J5cm9uc2pvbmVzL3N0YXR1cy8x NDUzODg5MzkwODY3MTA3ODQ3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9i ZXIgMjksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RNCAyOjExIEhvcGV3ZWxs4oCZcyBub3QgZ29pbmcgZG93biB3L28g YSBmaWdodC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9LZXNlYW5I MzI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEtlc2VhbkgzMjwvYT4gcmFjZXMg dG8gdGhlIGhvdXNlLiAycHQgY29udmVyc2lvbiBubyBnb29kLiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01IU19XYXJyaW9yc19GQj9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATUhTX1dhcnJpb3JzX0ZCPC9hPiAyOCA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hvcGV3ZWxsRkI/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QEhvcGV3ZWxsRkI8L2E+IDE1IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vQ1JGNERhbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ1JG NERhbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9WYVByZXBz Uml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBWYVByZXBzUml2YWxzPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vc25PajI0TlBqVCI+cGljLnR3aXR0 ZXIuY29tL3NuT2oyNE5QalQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQnlyb24gSm9uZXMg KEBieXJvbnNqb25lcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9i eXJvbnNqb25lcy9zdGF0dXMvMTQ1Mzg5MTQ2NzU1MDg2MzM2Mz9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDI5LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

IMPACT PERFORMERS MATOACA Quentin Johnson: 35 carries 206 yards 2 TD's David Field: 12-17 176 yards TD/INT; 6 carries 24 yards TD Riley Simmons: 2 receptions 41 yards TD

HOPEWELL Mason Cumbie: 5-11 131 yards TD; 17-yard FG Kesean Henderson: 10 carries 123 yards TD Jamarion Chavis: 2 receptions 64 yards TD; INT