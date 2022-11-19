For the sixth time in seven seasons, Manchester will play for a regional title after defeating Thomas Dale 38-35 Friday night. Ethan Minter scored the games first points on a 13-yard keeper (Kick Ibdah). However, Manchester would reel off 24 straight points. Devin Bryant knotted the game at seven on a 14-yard score (Kick Davis). After Jon Tyree fumbled the ensuing kickoff, Lancers placekicker Jon Davis booted a 32-yard field goal to put them on top 10-7.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5RMTogMzoyNyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0VN
aW50ZXIxMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARU1pbnRlcjExPC9hPiBj
YWxscyBoaXMgb3duIG51bWJlciBmcm9tIDEzIHlhcmRzIG91dCBvbiA0dGgg
YW5kIDMhIFBBVCBHb29kISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L1RES25pZ2h0c0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUREtuaWdodHNG
QjwvYT4gNyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2xhbmNlcl9m
b290YmFsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBsYW5jZXJfZm9vdGJhbDwv
YT4gMCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NSRjREYW4/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENSRjREYW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vaGF0ZmllbGRzcG9ydHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QGhhdGZpZWxkc3BvcnRzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL1ZhUHJlcHNSaXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QFZhUHJlcHNSaXZhbHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby90UkF4
eW50NjNFIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vdFJBeHludDYzRTwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBCeXJvbiBKb25lcyAoQGJ5cm9uc2pvbmVzKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2J5cm9uc2pvbmVzL3N0YXR1cy8xNTkzNzYwMzE2
Nzg5MjQzOTA1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDE5LCAy
MDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5RMTogMjo1NCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Rl
dmludXBuZXh4dD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARGV2aW51cG5leHh0
PC9hPiByYWNlcyAxNCB5YXJkcyB0byB0aGUgZW5kIHpvbmUuIFBBVCBHb29k
ISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2xhbmNlcl9mb290YmFs
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBsYW5jZXJfZm9vdGJhbDwvYT4gNyA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RES25pZ2h0c0ZCP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUREtuaWdodHNGQjwvYT4gNyA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NSRjREYW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QENSRjREYW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
aGF0ZmllbGRzcG9ydHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGhhdGZpZWxk
c3BvcnRzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1ZhUHJl
cHNSaXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFZhUHJlcHNSaXZhbHM8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9SRnZleTdLUGpVIj5waWMudHdp
dHRlci5jb20vUkZ2ZXk3S1BqVTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBCeXJvbiBKb25l
cyAoQGJ5cm9uc2pvbmVzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L2J5cm9uc2pvbmVzL3N0YXR1cy8xNTkzNzYxMDUxMzc5ODk2MzIwP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDE5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5RMTogMTowMyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2pv
bmRhdmlzMzk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGpvbmRhdmlzMzk8L2E+
IG9uZSBvZiB0aGUgYmVzdCBraWNrZXJzIGluIHRoZSA4MDQgY29ubmVjdHMg
b24gaGlzIEZHIGF0dGVtcHQuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vbGFuY2VyX2Zvb3RiYWw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGxhbmNl
cl9mb290YmFsPC9hPiAxMCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L1RES25pZ2h0c0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUREtuaWdodHNG
QjwvYT4gNyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NSRjREYW4/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENSRjREYW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVmFQcmVwc1JpdmFscz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5AVmFQcmVwc1JpdmFsczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9oYXRmaWVsZHNwb3J0cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AaGF0ZmllbGRzcG9ydHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby83
Y3p2ZjVqbjZEIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vN2N6dmY1am42RDwvYT48L3A+
Jm1kYXNoOyBCeXJvbiBKb25lcyAoQGJ5cm9uc2pvbmVzKSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2J5cm9uc2pvbmVzL3N0YXR1cy8xNTkzNzYy
NDQyMzc4NDk4MDQ4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDE5
LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
The Knights opening drive of the second period resulted in a punt that pinned Manchester down on their own two yard line. The Lancers marched right down the field and Jason Wright capped off the 11 play 98-yard drive with a one yard touchdown run (Kick Davis) to increase the lead to 10.
With 2:06 remaining in the half, Wright dropped a 69-yard touchdown bomb to Tyee Stephens (Kick Davis) to make the score 24-7 in favor of the visitors.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5RMiA2OjA2IEphc29uIFdyaWdodCBjYXNoZXMgaW4hIFBBVCBHb29k
ISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2xhbmNlcl9mb290YmFs
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBsYW5jZXJfZm9vdGJhbDwvYT4gMTcg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UREtuaWdodHNGQj9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVERLbmlnaHRzRkI8L2E+IDcgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DUkY0RGFuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBDUkY0RGFuPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L1ZhUHJlcHNSaXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFZhUHJlcHNS
aXZhbHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGF0Zmll
bGRzcG9ydHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGhhdGZpZWxkc3BvcnRz
PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vYjZGYXJJZlRQaiI+cGljLnR3
aXR0ZXIuY29tL2I2RmFySWZUUGo8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQnlyb24gSm9u
ZXMgKEBieXJvbnNqb25lcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9ieXJvbnNqb25lcy9zdGF0dXMvMTU5Mzc2NTgwNDgyNjMwNDUxMj9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAxOSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5RMjogMjowNiBKYXNvbiBXcmlnaHQgbGF1bmNoZXMgYSA2OSB5YXJk
IPCfkqMgdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zdGVwaGVu
czFfdD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ac3RlcGhlbnMxX3Q8L2E+ICEh
ISBQQVQgR29vZCEhISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2xh
bmNlcl9mb290YmFsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBsYW5jZXJfZm9v
dGJhbDwvYT4gMjQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UREtu
aWdodHNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVERLbmlnaHRzRkI8L2E+
IDcgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DUkY0RGFuP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDUkY0RGFuPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhdGZpZWxkc3BvcnRzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBoYXRmaWVsZHNwb3J0czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9WYVByZXBzUml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBW
YVByZXBzUml2YWxzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vYmJuYlZo
cEdXUiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2JibmJWaHBHV1I8L2E+PC9wPiZtZGFz
aDsgQnlyb24gSm9uZXMgKEBieXJvbnNqb25lcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ieXJvbnNqb25lcy9zdGF0dXMvMTU5Mzc2ODI4Nzk4
ODc1NjQ4MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAxOSwgMjAy
MjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
After the break, Thomas Dale put together a nine play 75 yard scoring drive that was capped off by an 11-yard touchdown run by Brandon Rose (Kick Ibdah) to trim the lead to 10. However, the Lancers were quick to respond with a score of their own. Devin Bryant made a 45-yard house call (Kick Davis) to put Manchester back on top 31-14.
The Knights refused to go away quietly. Ethan Minter scored his second rushing touchdown of the evening with 4:19 remaining in the third quarter (Kick Ibdah) to trim the lead back to 10.
However, Manchester would respond with another rushing touchdown by Wright early in the fourth quarter to go back up 17 (Kick Davis)
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5RMzo5OjAzIFRob21hcyBEYWxlIG1hcmNoZXMgZG93biB0aGUgZmll
bGQuIERyaXZlIGNhcHBlZCBieSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL19CcmFuZG9uMjAwNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AX0JyYW5k
b24yMDA1PC9hPiAxMSB5YXJkIHNjb3JlLiBQQVQgR29vZCEgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9sYW5jZXJfZm9vdGJhbD9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AbGFuY2VyX2Zvb3RiYWw8L2E+IDI0IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVERLbmlnaHRzRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QFRES25pZ2h0c0ZCPC9hPiAxNCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0NSRjREYW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENSRjRE
YW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVmFQcmVwc1Jp
dmFscz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVmFQcmVwc1JpdmFsczwvYT4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXRmaWVsZHNwb3J0cz9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AaGF0ZmllbGRzcG9ydHM8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8wTENLT3dGWk5wIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v
MExDS093RlpOcDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBCeXJvbiBKb25lcyAoQGJ5cm9u
c2pvbmVzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2J5cm9uc2pv
bmVzL3N0YXR1cy8xNTkzNzc2NDg4ODgwNDIyOTEyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDE5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5RMzogNzo1NyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Rl
dmludXBuZXh4dD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARGV2aW51cG5leHh0
PC9hPiByZXNwb25kcyB3aXRoIGEgNDUgeWFyZCBURCBydW4uIFBBVCBHb29k
ISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2xhbmNlcl9mb290YmFs
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBsYW5jZXJfZm9vdGJhbDwvYT4gMzEg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UREtuaWdodHNGQj9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVERLbmlnaHRzRkI8L2E+IDE0IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ1JGNERhbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5AQ1JGNERhbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9WYVByZXBzUml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBWYVByZXBz
Uml2YWxzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhdGZp
ZWxkc3BvcnRzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBoYXRmaWVsZHNwb3J0
czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1FjVzhmM0VZU2QiPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS9RY1c4ZjNFWVNkPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJ5cm9uIEpv
bmVzIChAYnlyb25zam9uZXMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vYnlyb25zam9uZXMvc3RhdHVzLzE1OTM3NzczOTE5MDk5Njk5MjE/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMTksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5RMzogNDoxOSBvbmUgb2YgdGhlIGJlc3QgZHVhbC1xdWFydGVyYmFj
a3MgaW4gdGhlIDgwNCByZWZ1c2VzIHRvIGdvIHF1aWV0bHkgaW50byB0aGUg
bmlnaHQhIFJhY2VzIDE1IHlhcmRzIHRvIHRoZSBjcmliIPCfj6AgUEFUIEdv
b2QhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbGFuY2VyX2Zvb3Ri
YWw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGxhbmNlcl9mb290YmFsPC9hPiAz
MSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RES25pZ2h0c0ZCP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUREtuaWdodHNGQjwvYT4gMjEgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DUkY0RGFuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBDUkY0RGFuPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL2hhdGZpZWxkc3BvcnRzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBoYXRm
aWVsZHNwb3J0czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9W
YVByZXBzUml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBWYVByZXBzUml2
YWxzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vRGtWbWpDeUh1eiI+cGlj
LnR3aXR0ZXIuY29tL0RrVm1qQ3lIdXo8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQnlyb24g
Sm9uZXMgKEBieXJvbnNqb25lcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9ieXJvbnNqb25lcy9zdGF0dXMvMTU5Mzc3OTI5Mzg5NjgyMjc4Nj9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAxOSwgMjAyMjwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5RNDogMTA6NTkgSmFzb24gV3JpZ2h0IGluIGZvciB0aGUgc2NvcmUh
IFBBVCBHb29kLiAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9sYW5j
ZXJfZm9vdGJhbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AbGFuY2VyX2Zvb3Ri
YWw8L2E+IDM4IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVERLbmln
aHRzRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRES25pZ2h0c0ZCPC9hPiAy
MSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NSRjREYW4/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENSRjREYW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vaGF0ZmllbGRzcG9ydHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QGhhdGZpZWxkc3BvcnRzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL1ZhUHJlcHNSaXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFZh
UHJlcHNSaXZhbHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9ERnhhQjJR
UlNOIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vREZ4YUIyUVJTTjwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBCeXJvbiBKb25lcyAoQGJ5cm9uc2pvbmVzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2J5cm9uc2pvbmVzL3N0YXR1cy8xNTkzNzgzMTcwNzEy
OTYxMDI4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDE5LCAyMDIy
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Ethan Minter connected with Donovan Woods for a 44-yard touchdown (Kick Ibdah) to make the score 38-28. The Knights defense forced a quick three and out to give their offense another shot at cutting into the lead. Minter would score his third rushing touchdown of the evening with 5:19 remaining (Kick Ibdah) and Thomas Dale was now within three points of the Lancers.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5RNDogODoyMCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Rv
bm92YW5Xb29kczEzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEb25vdmFuV29v
ZHMxMzwvYT4gaGF1bHMgaW4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9FTWludGVyMTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEVNaW50ZXIxMTwv
YT4gcGFzcyBhbmQgc3ByaW50cyA0NCB5YXJkcyB0byB0aGUgZW5kIHpvbmUh
IFBBVCBHb29kISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2xhbmNl
cl9mb290YmFsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBsYW5jZXJfZm9vdGJh
bDwvYT4gMzggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UREtuaWdo
dHNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVERLbmlnaHRzRkI8L2E+IDI4
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ1JGNERhbj9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ1JGNERhbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9WYVByZXBzUml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBWYVByZXBzUml2YWxzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL2hhdGZpZWxkc3BvcnRzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBoYXRm
aWVsZHNwb3J0czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzZrRlphVE9D
Y0siPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS82a0ZaYVRPQ2NLPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IEJ5cm9uIEpvbmVzIChAYnlyb25zam9uZXMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vYnlyb25zam9uZXMvc3RhdHVzLzE1OTM3ODUxMzY4MzA2
MzYwMzM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMTksIDIwMjI8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5RNCA1OjE5IEFnYWluLCBvbmUgb2YgdGhlIGJlc3QgZHVhbC10aHJl
YXQgUULigJlzIGluIHRoZSA4MDTigJlyZWZ1c2VzIHRvIGxheSBkb3duISBQ
QVQgR29vZCEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9sYW5jZXJf
Zm9vdGJhbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AbGFuY2VyX2Zvb3RiYWw8
L2E+IDM4ISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RES25pZ2h0
c0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUREtuaWdodHNGQjwvYT4gMzUg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DUkY0RGFuP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDUkY0RGFuPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL1ZhUHJlcHNSaXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QFZhUHJlcHNSaXZhbHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vaGF0ZmllbGRzcG9ydHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGhhdGZp
ZWxkc3BvcnRzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vS3d3Y3JMdDJB
USI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0t3d2NyTHQyQVE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
Qnlyb24gSm9uZXMgKEBieXJvbnNqb25lcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9ieXJvbnNqb25lcy9zdGF0dXMvMTU5Mzc4NzI5OTI5NjMy
OTczND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAxOSwgMjAyMjwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
The Knights would get one final shot at tying the game or taking the lead. They began their final drive on their own 31 yard line with 3:45 remaining and worked their way down to the Lancers 13-yard line.
Thomas Dale was flagged for holding on 3rd and 8 from inside their own 10-yard line which really hurt them. Still, they were within striking distance after Minter found Shamari Earls for an 11-yard pick up.
On 4th and 9, Minter attempted to hit Rose on a swing pass, but the pass was just out of his reach. Manchester took over on downs and secured the victory.
Manchester (11-1) will host Western Branch (11-2) next week for the Region 6A title. This will be a rematch from last year's regional semi-finals where the Wolverines emerged victorious over the Lancers.
IMPACT PLAYERS
MANCHESTER
Jason Wright - 3/5 97 yards TD; 14 carries 98 yards 2 TDs
Devin Bryant - 19 carries 138 yards 2 TDs
Tyee Stephens- 2 rec 118 yards TD
Makai Byerson - 7 tackles Sack
THOMAS DALE
Ethan Minter - 11/18 210 yards TD; 19 carries 156 yards 3 TDs
Brandon Rose - 27 carries 145 yards TD
Donovan Woods - 2 rec 62 yards TD