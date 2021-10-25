 VirginiaPreps - Lake Taylor slips by Glen Allen 40-34 in OT
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Lake Taylor slips by Glen Allen 40-34 in OT

Captains for Glen Allen and Lake Taylor meet at midfield before Friday nights matchup
Captains for Glen Allen and Lake Taylor meet at midfield before Friday nights matchup (Byron Jones)
Byron Jones • VirginiaPreps
Staff Writer
@byronsjones
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For the second time in a matter of weeks, Lake Taylor made the haul from Norfolk to square off with a team from the 804. The Titans downed Mills Godwin 33-14 on 10/8 and they scored a 40-34 OT victory over Glen Allen Friday night.

Lake Taylor and Glen Allen wasted no time getting on the board in this one. Tarreon Washington-Jacobs returned the opening kickoff for a touchdown (PAT Good) to give the Titans an early 7-0 lead. The Jaguars responded on their opening drive of the game. Andrew Milwit hit his big tight-end Sean McElwain on a four-yard touchdown pass (PAT Good) to even the game at seven.

Washington-Jacobs went right back to work on Lake Taylor's next drive when he raced 35-yards to the end zone (PAT Good) to put them back on top 14-7. The duo of Milwit and McElwain struck again to tie the game at 14 when Milwit found McElwain all alone across the middle. McElwain then raced 70-yards to the end zone (PAT Good).


Lake Taylor took control of the game in the second quarter. Quarterback Aaron McDaniel called his own number on an 8-yard touchdown run (PAT No Good) to put the Titans back up 20-14. The Titans would extend the lead to 26-14 shortly before the half when Elijah Washington blocked a Jaguars punt which was then returned for a score by Sencere Hawkins (2pt conversion no good).


Both teams exchanged punts to start the second half. Glen Allen began to mount their comeback when Milwit found McElewin on a 14-yard touchdown pass, the duo's third of the night (PAT Good) to trim the lead to 26-21. The Titans fumbled away the ensuing kick-off to give the Jaguars the ball back with excellent field position. Xavier Moss plunged into the endzone from 5-yards out (2pt conversion no good) and the Jaguars were now in the lead 27-26 with 3:27 remaining in the third.

However, Lake Taylor wouldn't go away. Terrion Washington-Jacoubs ripped off another long touchdown run (2pt conversion good) and the Titans were now ahead 34-27. Lake Taylor's lead was short-lived as Xavier Moss returned the favor by adding his own long touchdown run. Moss housed a 70-yard handoff (PAT Good) to knot the game at 34 with 2:00 minutes remaining in the third quarter.


The fourth period of play began with Glen Allen missing a go-ahead field goal attempt. Lake Taylor got the ball and put together a decent drive, eating up a lot of clock and gaining field position. The Jaguars were flagged for roughing the passer, which called back a Don Spurlock interception. Spurlock would break up a Titans pass in the end zone on 4th down to give the Jaguars the ball back late in the period.

The Lake Taylor defense forced a punt and took over deep in Jaguar territory. The Titans attempted a game-winning field goal but came up short and the game headed to overtime.

Aaron McDaniel tossed a touchdown pass to Sencere Hawkins on the second play of overtime (PAT No Good) to give the Titans the 40-34 lead. The Jaguars had an opportunity to tie the game but the Titan's defense recorded a sack on fourth down to end the game.


Lake Taylor (4-4) returns to action next Friday against Manor High School (3-3). Glen Allen (3-4) will host winless Deep Run (0-8).


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