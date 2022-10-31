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L.C. Bird HC Troy Taylor (10/29/22)

Byron Jones • VirginiaPreps
Staff Writer
@byronsjones

L.C. Bird Head Coach Troy Taylor speaks with Virginia Preps following his team's 32-21 loss to Thomas Dale. The Skyhawks (6-3) are in good shape to lock up the #3 seed in Region 5C with a win over Clover Hill (2-7) this Friday 11/4/22.

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