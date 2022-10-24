For the first time since 2018, the Hanover Hawks defeated their county rival Patrick Henry 41-13. From start to finish, the Hawks took it to the Patriots. On their first possession of the game, Hanover marched down the field and put the game's first points on the board when Beau Sahnow scored from three yards out (Kick Harris).
The Patriots turned the ball over on downs on their next possession but Edwin Henderson picked off a Hawks pass to put Patrick Henry back on offense. The momentum would be short-lived as the Hawks defense shut the Patriots down, forcing a punting situation. Cole Elrod blocked Patrick Henry's punt attempt in the endzone to record the safety for the Hawks.
A few plays later, Sahnow connected with Cole Elrod on a 42-yard bomb (Kick Harris) to put the Hawks up 15-0 with 1:47 left in the first quarter.
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Things continued to get worse for Patrick Henry. The Patriots fumbled the football on their ensuing possession and it was recovered by Grady Fahed. Sahnow went back to work and scored his second rushing touchdown on the house, this time from 20-yards out to extend the lead to 22-0 (Kick Harris). His third touchdown of the half came with 1:21 remaining. Elrod pitched the football to him on an option, and he raced 53 yards to paydirt (Kick failed).
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The Hawks continued to pour it on the Patriots in the third quarter. Theo Wingfield capped off Hanover's touchdown drive with a one-yard score to increase the lead to 35-0. (Kick Harris). Deonte Harris notched an 82-yard pick-six with 1:03 left in the third quarter (Kick no good) to make the score 41-0.
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The Patriots would finally get some points on the board early in the fourth period. Jayden Brown hit Shamar Williams on a quick out, and Williams scampered 73 yards to the endzone (Kick good). Brown tossed his second touchdown of the evening to Gracyn Ross with 6:21 left in the game (Kick Good) to make the score 41-13 (Kick failed).
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Hanover (7-2) takes on Henrico (2-7) this Friday before closing out the regular season against Atlee (2-7). The Patriots (5-3) will host Varina (8-0) this week followed by Mechanicsville (1-7).