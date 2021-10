Dinwiddie tops Hopewell 35-20

Dinwiddie racked up over 400 yards of total offense in their 35-20 victory over district rival Hopewell. The night belonged to Brenton Hilton as he threw for 253 yards and three scores. He also chipped in 61 yards on the ground and an additional score. The Generals received the opening kickoff and wasted no time marching down the field. Their opening drive was capped off when Hilton found Christian Drumgoole on an eight-yard touchdown strike (PAT Bell) to give Dinwiddie an early 7-0 lead. Hopewell responded right away on their ensuing drive. On their first play from scrimmage, Mason Cumbie hit Elijah Brown on a quick out pass and Brown raced 81 yards down the Blue Devil sideline for the touchdown (PAT Cumbie).



Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RMTogODo0NiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2Jf aGlsdG9uMTQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGJfaGlsdG9uMTQ8L2E+ IGZpbmRzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vX19jaHJpc18x MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AX19jaHJpc18xMTwvYT4gb24gYSA5 IHlhcmQgVEQgc3RyaWtlIG9uIDNyZCBkb3duLiBQQVQgR29vZCEgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9HZW5lcmFsc0Zvb3RiYWw/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEdlbmVyYWxzRm9vdGJhbDwvYT4gNyA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hvcGV3ZWxsRkI/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QEhvcGV3ZWxsRkI8L2E+IDAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9WYVByZXBzUml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBWYVByZXBzUml2YWxzPC9hPiAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9DUkY0RGFuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDUkY0RGFuPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdW11TzlIY1ZwdyI+cGljLnR3aXR0 ZXIuY29tL3VtdU85SGNWcHc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQnlyb24gSm9uZXMg KEBieXJvbnNqb25lcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9i eXJvbnNqb25lcy9zdGF0dXMvMTQ0NjYxMzQwOTk5NTMxMzE1Mz9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDgsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Dinwiddie took over the game at this point. Hilton connected with Khalil Hazelwood and Daniel Campbell on touchdown passes of 43 and 63 yards respectively (PAT'S BELL) to extended the lead to 21-7 with 10:39 remaining in the first half. The Generals added another score to go up 28-7 when running back Taylor Veney scampered 14 yards to the end zone (PAT BELL). The Blue Devils remained in the fight when Kesean Henderson plowed into the end zone on a one-yard score right before halftime (PAT NO GOOD) to trim the score to 28-13.



Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RMTogNjoyOSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2Jf aGlsdG9uMTQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGJfaGlsdG9uMTQ8L2E+ IHRvc3NlcyBoaXMgc2Vjb25kIFREIG9mIHRoZSBldmVuaW5nLiBUaGlzIHRp bWUgdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9IYXplbHdvb2RL aGFsaWw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEhhemVsd29vZEtoYWxpbDwv YT4uIFBBVCBHb29kLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dl bmVyYWxzRm9vdGJhbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AR2VuZXJhbHNG b290YmFsPC9hPiAxNCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hv cGV3ZWxsRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEhvcGV3ZWxsRkI8L2E+ IDcgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DUkY0RGFuP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDUkY0RGFuPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL1ZhUHJlcHNSaXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QFZhUHJlcHNSaXZhbHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9r cTc1MDdxc2E1Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20va3E3NTA3cXNhNTwvYT48L3A+ Jm1kYXNoOyBCeXJvbiBKb25lcyAoQGJ5cm9uc2pvbmVzKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2J5cm9uc2pvbmVzL3N0YXR1cy8xNDQ2NjE3 MTU2NTI4MDk5MzI4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgOCwg MjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RMjogMTA6MzggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9i X2hpbHRvbjE0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBiX2hpbHRvbjE0PC9h PiBpcyBvbiDwn5SlIHRvc3NlcyBoaXMgdGhpcmQgVEQgcGFzcyBvZiB0aGUg ZXZlbmluZyB0byA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2l0c3lv Ym9pRGFuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBpdHN5b2JvaURhbjwvYT4u IFBBVCBHb29kLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dlbmVy YWxzRm9vdGJhbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AR2VuZXJhbHNGb290 YmFsPC9hPiAyMSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hvcGV3 ZWxsRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEhvcGV3ZWxsRkI8L2E+IDcg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2c2WnJMT2pWb00iPnBpYy50d2l0dGVy LmNvbS9nNlpyTE9qVm9NPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJ5cm9uIEpvbmVzIChA Ynlyb25zam9uZXMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYnly b25zam9uZXMvc3RhdHVzLzE0NDY2MjAxMTAyNzAxMTk5Mzg/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciA4LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RMiA0OjA4IFR5bG9yIFZlbmV5IHJhY2VzIDE0IHlhcmRzIHRvIHRo ZSBlbmQgem9uZS4gUEFUIEdvb2QuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vR2VuZXJhbHNGb290YmFsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBH ZW5lcmFsc0Zvb3RiYWw8L2E+IDI4IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vSG9wZXdlbGxGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASG9wZXdl bGxGQjwvYT4gNyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NSRjRE YW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENSRjREYW48L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVmFQcmVwc1JpdmFscz9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AVmFQcmVwc1JpdmFsczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90LmNvL3VWTFRaWmQ1RnciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS91VkxUWlpkNUZ3 PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJ5cm9uIEpvbmVzIChAYnlyb25zam9uZXMpIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYnlyb25zam9uZXMvc3RhdHVz LzE0NDY2MjQ2MzMzNzQxMDE1MDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0 b2JlciA4LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RMiAwLjIyIHJlbWFpbmluZyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0tlc2VhbkgzMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AS2VzZWFu SDMyPC9hPiBwdW5jaGVzIGl0IGluISBQQVQgTm8gR29vZC4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9HZW5lcmFsc0Zvb3RiYWw/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QEdlbmVyYWxzRm9vdGJhbDwvYT4gMjggPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ib3Bld2VsbEZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBIb3Bld2VsbEZCPC9hPiAxMyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0NSRjREYW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENSRjRE YW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVmFQcmVwc1Jp dmFscz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVmFQcmVwc1JpdmFsczwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3h2cUJQNGUyd3ciPnBpYy50d2l0dGVy LmNvbS94dnFCUDRlMnd3PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJ5cm9uIEpvbmVzIChA Ynlyb25zam9uZXMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYnly b25zam9uZXMvc3RhdHVzLzE0NDY2Mjc3Mzg4OTk2NTY3MDU/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciA5LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=

Hopewell's Kevin Hicks had a 70-yard kickoff return to give his team excellent field position to begin the second half, but the Blue Devils could not convert and were forced to punt. Both teams would exchange punts for most of the third quarter. Hilton would end the scoring drought when he called his own number and scored on an 18-yard run (PAT BELL) to extend Dinwiddie's lead to 35-13 with 1:21 left in the third period. Hopewell added one final score with 5:24 remaining in the contest when Cumbie found Rico Thomas on a 27-yard touchdown pass (PAT CUMBIE).

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RMyAxOjIxIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYl9o aWx0b24xND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AYl9oaWx0b24xNDwvYT4g Y29udGludWVzIHRvIGhhdmUgaGltc2VsZiBhIG5pZ2h0ISBDYWxscyBoaXMg b3duIG51bWJlciBmb3IgdGhlIHNjb3JlISBQQVQgR29vZC4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9HZW5lcmFsc0Zvb3RiYWw/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QEdlbmVyYWxzRm9vdGJhbDwvYT4gMzUgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ib3Bld2VsbEZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBIb3Bld2VsbEZCPC9hPiAxMyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vV1g2d2VVN240MSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1dYNndlVTduNDE8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgQnlyb24gSm9uZXMgKEBieXJvbnNqb25lcykgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ieXJvbnNqb25lcy9zdGF0dXMvMTQ0 NjYzOTczMDMxODMyMzcxNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVy IDksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RNCA1OjI0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWFz b25DdW1iaWUxNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATWFzb25DdW1iaWUx NTwvYT4gaGl0cyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpY29U aG9tYXMwNzE3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSaWNvVGhvbWFzMDcx NzwvYT4gb24gYSAzMCB5YXJkIFREIHN0cmlrZS4gUEFUIEdvb2QuIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vR2VuZXJhbHNGb290YmFsP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBHZW5lcmFsc0Zvb3RiYWw8L2E+IDM1IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSG9wZXdlbGxGQj9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5ASG9wZXdlbGxGQjwvYT4gMjAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90LmNvL1FSaU5xNDVVSGMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9RUmlOcTQ1VUhj PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJ5cm9uIEpvbmVzIChAYnlyb25zam9uZXMpIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYnlyb25zam9uZXMvc3RhdHVz LzE0NDY2NDYwNzc5NzM4MzU3ODA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0 b2JlciA5LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

IMPACT PLAYERS: Dinwiddie Brenton Hilton - Passing : 14/27 253 yards 3TD'S. Rushing : 8 carries 61 yards TD Taylor Veney - 21 carries 134 yards TD Christian Drumgoole - 5 catches 43 yards TD Khalil Hazelwood - 2 receptions 74 yards TD Trey McBride - 4.5 tackles 2.5 sacks

Hopewell Mason Cumbie - Passing: 10/32 251 yards 2TD's Elijah Brown - 3 receptions 119 yards TD Kesean Henderson - 15 carries 79 yards TD Rico Thomas - 2 receptions 33 yards TD Yosiah Moss - 3.5 tackles sack