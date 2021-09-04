 VirginiaPreps - Dinwiddie routes Heritage 52-12
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Dinwiddie routes Heritage 52-12

Dinwiddie captains (left-right) #14 Brenton Hilton, #16 Howard Spencer, #17 Quentin Mankin, #1 Zachary Weaver
Dinwiddie captains (left-right) #14 Brenton Hilton, #16 Howard Spencer, #17 Quentin Mankin, #1 Zachary Weaver (Byron Jones)
Byron Jones • VirginiaPreps
Staff Writer
@byronsjones

Dinwiddie put all of Division 4 on notice Friday night after handing perennial Division 3 power Heritage (Lynchburg) a 56-12 defeat. The Generals offense put up over 400 yards of total offense and their defense limited the Pioneers to just 137 yards.

HOW IT HAPPENED

Dinwiddie moved the ball well on the opening drive of the game but the drive stalled and they were forced to punt. Pioneers running back Zac Steele raced 59-yards to the house for the games first touchdown to give them an early 6-0 lead.

The Generals responded by reeling off four straight scoring drives. The first score came from freshman running back Harry Dalton who scored on a 5-yard run. The next three were accounted for by senior quarterback Brenton Hilton.

Hilton rushed for an 11-yard score, threw a 32-yard touchdown pass to Kelmari Brown, and then housed a 32-yard run. In a blink of an eye, Dinwiddie was up 28-6.


After Hilton's 34-yard score, Keshaun Hubbard returned the ensuing kickoff 80-yards for a touchdown. This would be the last time the Pioneers put points on the board.

Sophomore tailback Raphael Tucker got in on the scoring action when he plunged into the end-zone from 5-yards out to extend Dinwiddie's lead to 35-12 at the half.


The Generals would pick up two rushing touchdowns from Dalton (56 and 42 yards) and a 29-yard field goal from Tyler Bell to close out Heritage in the second half.

IMPACT PLAYERS

Dinwiddie

Brenton Hilton - Passing 10/19145 yards TD; Rushing 8 carries 121 yards 2 TD's

Harry Dalton - 10 carries 118 yards 3 TD's

Raphael Tucker - 11 carries 43 yards TD

Trey McBride - 6 tackles 2 sacks


Heritage

Zac Steele - 14 carries 119 yards TD

Keshaun Hubbard - 80 yard kick return TD

Markaz Wood - 5 tackles

UP NEXT

#5 Dinwiddie (1-0) will host Arizona State commit Tevin White and North Stafford (1-0) next Friday. The Generals dropped a 33-29 contest to the Wolverines in 2019. Heritage (1-1) has Class 2 power Appomattox (1-0) visiting them next week.

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