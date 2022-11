Saturday's Region 4B championship was a game where you hated to see either team lose. King George and Dinwiddie slugged it out for 60 mins when you count the overtime period. In the end, Dinwiddie captured their fifth regional title during the Billy Mills era by outlasting the Foxes 47-41 in overtime. Both teams went three and out on their first possessions of the game. However, things began to click for them on their ensuing drives. It only took Dinwiddie three plays on their second possession to put the games first points on the board. Raphael Tucker took the hand off from Harry Dalton and sprinted 61-yards to the end zone (kick failed) to make the score 6-0. King George responded on their next drive, when Zach Ferguson found Chanz Wiggins on a 9-yard strike (kick blocked) to tie the game at six. From there, Dinwiddie would take control and score on their next two possessions. With 4:07 remaining in the first, Harry Dalton called his own number on a 51-yard scamper (kick Van Meter) to make the score 13-6. Chris Drumgoole would get in on the scoring action when he capped off the seven play 77-yard scoring drive on a 40-yard touchdown run (kick Van Meter) to increase the lead to 13.





The cannons were booming and the Dinwiddie faithful was alive and well after their last score. Honestly, it appeared that the Generals were about to run away with the game at this point. However, the Foxes had other plans in mind. I had said in the pregame preview that Dinwiddie would have their work cut out for them with Chanz Wiggins and Mekhai White. The next few series of the game proved my point. Ferguson and Wiggins hooked up for their second touchdown of the day with 2:16 remaining in the first half. The future power five receiver hauled in the slant across the middle and bounced off a Dinwiddie defender before racing 40-yards to the end zone (kick Lipinski). Dinwiddie shot themselves in the foot with penalties and King George's defense held strong to force a punt. The Foxes got the ball back with 0.51 seconds remaining before the break, and they didn't waste a second. Ferguson found White for a 29-yard score (kick Lipinski) to tie the game at 20.



King George had the ball and the momentum coming out of halftime. The Foxes opened up shop on their own five yard line. On the second play from scrimmage, Naval Academy commit Aydin Woolfolk ripped off a 95 yard run (kick failed) to give them a 26-20 lead. Wiggins intercepted Harry Dalton on the Generals first drive of the second half, and the Foxes capitalized a few plays later. Ferguson called his own number on the one-yard keeper (kick Lipinski) to make the score 33-20.



Everything was going King George's way at this point, and it appeared they were on their way to upsetting the #1 seed in the region. The problem was, the best offensive player in Virginia for the class of 2025 (my opinion) plays for Dinwiddie, and he wasn't going to allow his team to go down without a fight. With 5:31 left in the third quarter, Dalton scored from 20-yards out (kick Van Meter), making the score 33-27. Chris Drumgoole intercepted Ferguson to give Dinwiddie the ball back on their own five yard line. When you have an athlete like Dalton, field position is irrelevant. The sophomore sensation kept the ball on a zone read, picked up a huge block from Se'Von McDowell, and left everyone in the dust on a 95-yard touchdown run (kick Van Meter). The Generals had regained the lead 34-33 with 1:14 remaining in the third.

The Foxes stayed hungry and refused to buy into the noise coming from the home stands. Ferguson hit Wiggins on a 35-yard strike for the duo's third touchdown of the game. Ferguson would then connect with Josh Powell on the two-point conversion to put King George back on top 41-34 with 8:16 remaining in regulation. Dinwiddie took over on their own 30-yard line and was able to advance the ball deep into King George territory. However, the Foxes would sack Dalton on fourth down to give them the ball back with a little under five minutes remaining in the game. The General's defense shut down the Foxes and forced a three and out when Se'Von McDowell sacked Ferguson on third and long. Harry Dalton and company only needed two minutes and fifteen seconds to even the score at 41. Dalton fired a 25-yard touchdown pass to Drumgoole (kick Van Meter) and the stadium erupted! After forcing another punt, Dinwiddie had one last crack at winning the game but Dalton would be intercepted Josh Powell as the clock ticked to zero.

King George received the ball first in overtime and wasted no time trying to score. On the first play from scrimmage, Ferguson went right to the end zone looking for Wiggins. The pass fell incomplete, but Dinwiddie was called for pass interference. After two plays on the ground, the Foxes went back to the air and Ferguson lofted a 50/50 jump ball to White in the corner of the end zone. Once again, Dinwiddie was called for interference and the Foxes inched closer to the goal line. King George would attempt one more throw to the end zone but Ferguson was forced to throw it out of bounds. They lined up for the go ahead field goal, but it was blocked by a host of Generals. On the second play of their drive, Dalton scored from 4-yards out to cap off the comeback and seal the victory for Dinwiddie.

NEXT UP Dinwiddie (13-0) will host Warwick (12-1) next Saturday in the Class 4 state semi-finals. The winner of that matchup will advance to the Class 4 championship at Liberty University on 12/10 against the winner of E.C. Glass (12-1) and Kettle Run (13-0).