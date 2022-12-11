Dinwiddie County showed up and showed out in Lynchburg Saturday evening as the Generals cruised to a 65-20 victory over Kettle Run in the Class 4 finals held at Liberty University. The Generals claimed their second state title in school history, and their first since 2013. Dinwiddie amassed 541 yards of total offense (296 rushing 245 passing) and held Kettle Run to 275 yards of offense (237 passing 38 rushing).
After both team's exchanged three and out's on their opening possessions of the game, Dinwiddie put their first points of the day on the board when Harry Dalton scored on a 9-yard keeper to make the sore 7-0.
Howard Spencer partially blocked Kettle Run's punt on their next possession to give the Generals great field position to start their next drive. The Generals put together a seven play 68-yard drive that was capped off with another Dalton rushing score.
The Generals defense continued to shut the Cougars down and their offense continued to click. Raphael Tucker punched in two rushing scores on back to back possessions in the second quarter and in a blink of an eye, Dinwiddie led 28-0.
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Kettle Run would finally put points on the board on their sixth possession of the first half when Abram Chumley connected with Jordan Tapscott on a 22-yard touchdown pass but the PAT failed and the Cougars trailed 28-6.
Dinwiddie only needed three plays and 48 seconds to respond. Dalton found a wide open Chris Drumgoole on a 42-yard touchdown pass to put the Generals back up by four scores. With his touchdown throw, Dalton broke the Metro-Richmond area's record for most touchdowns accounted for in a single season that was previously held by another Dinwiddie great, Adam Morgan (56).
The Cougars put together a quick scoring drive for themselves on the ensuing possession. Chumley tossed his second touchdown of the night, this time a 10-yard pass to Samuel Rodgers.
The Generals got the ball back with less than 30 seconds remaining in the half, plenty of time for their high octane offense to either score, or get into field goal range. Jackson Van Meter booted a 32-yard field goal attempt as the clock struck zero to give Dinwiddie a 35-13 lead at the break.
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Dinwiddie continued to pour it on in the second half. After forcing another Cougar punt, Dalton dropped a 50-yard bomb to Frank Wells to make the score 45-13. Kettle Run responded with an 11 play 72-yard scoring drive that was capped off by a Chumley's third passing touchdown of the evening to Peyton Mehaffey.
That would be the last touchdown spectators would see from Kettle Run. Dinwiddie scored three more times. Tucker scored his third rushing touchdown of the evening which was followed by Dalton throwing his third touchdown pass to Zalen Wiggins. Dalton also added his third rushing score with 7:23 remaining in the game.
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Kettle Run 0 13 7 0 — 20
Dinwiddie 14 24 7 20 — 65
Din — Dalton 9 run (Van Meter kick)
Din — Dalton 4 run (Van Meter kick)
Din — Tucker 4 run (Van Meter kick)
Din — Tucker 2 run (Van Meter kick)
KR — Tapscott 22 pass from Chumley (kick failed)
Din — Drumgoole 42 pass from Dalton (Van Meter kick)
KR — Rodgers 10 pass from Chumley (Curry kick)
Din — FG Van Meter 32
Din — Wells 50 pass from Dalton (Van Meter kick)
KR — Mehaffey 3 pass from Chumley (Curry kick)
Din — Tucker 2 run (Van Meter kick)
Din — Wiggins 28 pass from Dalton (kick failed)
Din — Dalton 1 run (Van Meter kick)
IMPACT PLAYERS
DINWIDDIE
Harry Dalton - 10/13 245 yards 3 TDs; 17 carries 154 yards 3 TDs
Raphael Tucker - 22 carries 137 yards 3 TDs
Chris Drumgoole - 5 receptions 147 yards TD; INT
Zalen Wiggins - 3 receptions 44 yards TD
Frank Wells - 1 reception 50 yards TD
SeVon McDowell - 15 tackles
KETTLE RUN
Abram Chumley - 19/31 237 yards 3 TDs INT; 13 carries 33 yards;
Jordan Tapscott - 8 receptions 120 yards TD
Samuel Rodgers - 3 receptions 34 yards TD
Peyton Mehaffey - 2 receptions 23 yards TD; 13 tackles
Colton Quaker - 11 tackles