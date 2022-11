Friday night's Central District title bout was "supposed" to be a close one. I had predicted a low-scoring affair with the Knights edging out the Generals 24-21. Well ladies and gentlemen, I now know what crow tastes like, and let me tell you, it's not good! From the opening kick, Dinwiddie had their way with the Knights. Harry Dalton put the game's first points on the board with an 18-yard scamper with 10:01 remaining in the first quarter (Kick Van Meter). Chris Drumgoole added to the lead with seven seconds remaining on a seven-yard touchdown run (Kick Van Meter). Thomas Dale finally got things going on their first drive of the second quarter when Brandon Rose ripped off a 70-yard touchdown run (Kick Ibdah) to trim the lead to 14-7. However, the momentum would be short-lived as the Generals went right back to work on their ensuing drive. With 9:07 left in the half, Raphael Tucker busted loose for a 31-yard touchdown (Kick Van Meter) to put his team back up 14 on the visitors.



Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RMTogMTA6MDEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9I YXJyeURhbHRvbjZfP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBIYXJyeURhbHRv bjZfPC9hPiBidXN0aW5nIGxvb3NlIGFuZCByYWNlcyBpbnRvIHRoZSBlbmQg em9uZSEgUEFUIEdvb2QhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v R2VuZXJhbHNGb290YmFsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBHZW5lcmFs c0Zvb3RiYWw8L2E+IDcgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9U REtuaWdodHNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVERLbmlnaHRzRkI8 L2E+IDAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DUkY0RGFuP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDUkY0RGFuPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhdGZpZWxkc3BvcnRzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBoYXRmaWVsZHNwb3J0czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9WYVByZXBzUml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBWYVByZXBzUml2YWxzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vOGY2 dTdLTWt0VyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzhmNnU3S01rdFc8L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgQnlyb24gSm9uZXMgKEBieXJvbnNqb25lcykgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ieXJvbnNqb25lcy9zdGF0dXMvMTU4ODY2OTM2 NTk2MDE5MjAwMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciA0LCAy MDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RMTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9fX2Nocmlz XzExP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBfX2NocmlzXzExPC9hPiBjYXNo ZXMgaW4hIFBBVCBHb29kISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0dlbmVyYWxzRm9vdGJhbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AR2VuZXJh bHNGb290YmFsPC9hPiAxNCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L1RES25pZ2h0c0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUREtuaWdodHNG QjwvYT4gMCAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DUkY0RGFu P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDUkY0RGFuPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1ZhUHJlcHNSaXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QFZhUHJlcHNSaXZhbHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vaGF0ZmllbGRzcG9ydHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QGhhdGZpZWxkc3BvcnRzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v ZEx3Qm1kMzBpdSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2RMd0JtZDMwaXU8L2E+PC9w PiZtZGFzaDsgQnlyb24gSm9uZXMgKEBieXJvbnNqb25lcykgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ieXJvbnNqb25lcy9zdGF0dXMvMTU4ODY3 NDkzNDc1ODYwODg5Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciA0 LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RMjogMTE6MzggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9f QnJhbmRvbjIwMDU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QF9CcmFuZG9uMjAw NTwvYT4gcmFjZXMgdG8gdGhlIGNyaWIhIFBBVCBHb29kISA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dlbmVyYWxzRm9vdGJhbD9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AR2VuZXJhbHNGb290YmFsPC9hPiAxNCA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RES25pZ2h0c0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBUREtuaWdodHNGQjwvYT4gNyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0NSRjREYW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENSRjRE YW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVmFQcmVwc1Jp dmFscz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVmFQcmVwc1JpdmFsczwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXRmaWVsZHNwb3J0cz9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AaGF0ZmllbGRzcG9ydHM8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9hUUhDWHpOSjZSIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v YVFIQ1h6Tko2UjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBCeXJvbiBKb25lcyAoQGJ5cm9u c2pvbmVzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2J5cm9uc2pv bmVzL3N0YXR1cy8xNTg4Njc2MDY4MDAwNDY4OTkyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RMjo5OjA3IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vcmFw aGFlbHR1Y2tlcjU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHJhcGhhZWx0dWNr ZXI1PC9hPiBjYW7igJl0IGJlIHN0b3BwZWQhIFBBVCBHb29kISEhIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vR2VuZXJhbHNGb290YmFsP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBHZW5lcmFsc0Zvb3RiYWw8L2E+IDIxIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVERLbmlnaHRzRkI/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QFRES25pZ2h0c0ZCPC9hPiA3IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQ1JGNERhbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A Q1JGNERhbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9WYVBy ZXBzUml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBWYVByZXBzUml2YWxz PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhdGZpZWxkc3Bv cnRzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBoYXRmaWVsZHNwb3J0czwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2lvQnFlQ1FTTjUiPnBpYy50d2l0dGVy LmNvbS9pb0JxZUNRU041PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJ5cm9uIEpvbmVzIChA Ynlyb25zam9uZXMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYnly b25zam9uZXMvc3RhdHVzLzE1ODg2Nzc4NjM2NTc4MzI0NDg/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgNCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK

Dalton added another score on a one-yard dive to make the lead 28-7 with 6:21 left in the half. Thomas Dale kicker Amr Ibdah connected on a 28-yard field goal to trim the lead to 18, but again, Dinwiddie had an answer for them. Raphel Tucker capped off a six-play 60-yard drive on a five-yard rush (Kick Van Meter) to make the score 35-10. Brandon Rose responded with his second touchdown run a two-yard touchdown rush. However, the PAT was blocked and then Zalen Wiggins raced 85 yards to the house on the ensuing kickoff (Kick Van Meter) to make the score 42-16 at the half.



Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RMjogMDo0NSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL19C cmFuZG9uMjAwNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AX0JyYW5kb24yMDA1 PC9hPiBidWxsZG96ZXMgaGlzIHdheSBpbnRvIHRoZSBlbmQgem9uZS4gUEFU IEJMT0NLRUQhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vR2VuZXJh bHNGb290YmFsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBHZW5lcmFsc0Zvb3Ri YWw8L2E+IDM1IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVERLbmln aHRzRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRES25pZ2h0c0ZCPC9hPiAx NiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NSRjREYW4/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENSRjREYW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vVmFQcmVwc1JpdmFscz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AVmFQcmVwc1JpdmFsczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9oYXRmaWVsZHNwb3J0cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AaGF0 ZmllbGRzcG9ydHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9sZTNkNEhk U3hiIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vbGUzZDRIZFN4YjwvYT48L3A+Jm1kYXNo OyBCeXJvbiBKb25lcyAoQGJ5cm9uc2pvbmVzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL2J5cm9uc2pvbmVzL3N0YXR1cy8xNTg4Njg1MDY1NjQy NzI1Mzc3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDUsIDIwMjI8 L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

The Generals wasted no time continuing the onslaught after the break. Harry Dalton led his team on a quick four-play 49-yard campaign that only ate 1:39 off the clock. With 2:51 left in the third, Tucker added another Dinwiddie touchdown, this time from two yards out and the Generals led 56-16 with 2:51 remaining in the period. Thomas Dale would add another score to the board when Christian Lyons hauled in a 42-yard bomb from Ethan Minter (Kick Idah). But it was a little too late at this point, and Dinwiddie had one more thing to say before the night ended. Zalen Wiggins called his own number on a 30-yard keeper (Kick Van Meter) to make the score 63-23 with 8:36 remaining in regulation.



Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RMzogMjo1MSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3Jh cGhhZWx0dWNrZXI1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkByYXBoYWVsdHVj a2VyNTwvYT4gcHV0cyBtb3JlIHBvaW50cyBvbiB0aGUgYm9hcmQgZm9yIERp bndpZGRpZSEgUEFUIEdvb2QhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vR2VuZXJhbHNGb290YmFsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBHZW5l cmFsc0Zvb3RiYWw8L2E+IDU2IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vVERLbmlnaHRzRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRES25pZ2h0 c0ZCPC9hPiAxNiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NSRjRE YW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENSRjREYW48L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGF0ZmllbGRzcG9ydHM/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QGhhdGZpZWxkc3BvcnRzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1ZhUHJlcHNSaXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QFZhUHJlcHNSaXZhbHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by9LRFFVZkVyT3ZjIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vS0RRVWZFck92YzwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBCeXJvbiBKb25lcyAoQGJ5cm9uc2pvbmVzKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2J5cm9uc2pvbmVzL3N0YXR1cy8xNTg4 Njk2OTg1MDk1NTM2NjQwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVy IDUsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RNCA5OjU5IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRU1p bnRlcjExP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBFTWludGVyMTE8L2E+IGNv bm5lY3RzIHdpdGggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DTHlv bnNXUj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ0x5b25zV1I8L2E+IG9uIHRo ZSBkZWVwIFREIHBhc3MhIFBBVCBHb29kISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0dlbmVyYWxzRm9vdGJhbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AR2VuZXJhbHNGb290YmFsPC9hPiA1NiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL1RES25pZ2h0c0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBU REtuaWdodHNGQjwvYT4gMjMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9DUkY0RGFuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDUkY0RGFuPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhdGZpZWxkc3BvcnRzP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBoYXRmaWVsZHNwb3J0czwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9WYVByZXBzUml2YWxzP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBWYVByZXBzUml2YWxzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vblAzeEVQdlJCWiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL25QM3hFUHZS Qlo8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQnlyb24gSm9uZXMgKEBieXJvbnNqb25lcykg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ieXJvbnNqb25lcy9zdGF0 dXMvMTU4ODY5OTk5ODg1ODEyMTIxOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5O b3ZlbWJlciA1LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5aYWxlbiBXaWdnaW5zIGNvbnRpbnVlcyB0aGUgc2NvcmluZyBmbHVy cnkgZm9yIERpbndpZGRpZS4gMzAgeWFyZCBURCBydW4uIFBBVCBHb29kISA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dlbmVyYWxzRm9vdGJhbD9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AR2VuZXJhbHNGb290YmFsPC9hPiA2MyA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RES25pZ2h0c0ZCP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUREtuaWdodHNGQjwvYT4gMjMgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DUkY0RGFuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBDUkY0RGFuPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L2hhdGZpZWxkc3BvcnRzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBoYXRmaWVs ZHNwb3J0czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9WYVBy ZXBzUml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBWYVByZXBzUml2YWxz PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vT1hGNTFzQjFPeSI+cGljLnR3 aXR0ZXIuY29tL09YRjUxc0IxT3k8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQnlyb24gSm9u ZXMgKEBieXJvbnNqb25lcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9ieXJvbnNqb25lcy9zdGF0dXMvMTU4ODcwMDcwMzc5ODk4NDcwNT9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciA1LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

NEXT UP Dinwiddie (10-0) not only captured the Central District title Friday night, but they also secured the #1 seed in Region 4B. They will host Powhatan (6-4) next Friday night. Thomas Dale (9-1) could have clinched the #1 seed in Region 6A with a win over Dinwiddie since Oscar Smith was pummeled by Phoebus. The Knights will be the #2 seed and will host James River (4-6) in the first round. The Rapids stunned the Knights last year in the second round of the playoff, so expect Thomas Dale to be ready to return the favor.