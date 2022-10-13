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Class impact: Jonathan Pennix to VT

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech has reeled in No. 19. Concord (Va.) Appomattox County athlete Jonathan Pennix is the lucky man.

The 6-0, 175-pounder is a three-star unranked at the cornerback position, but No. 37 in the Commonwealth of Virginia. What does his pledge mean for the future of the recruiting class and the program?

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