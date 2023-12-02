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Class 6 State Semis Preview: Madison (12-1) at Freedom-PW (12-0)

Dominic Knicely is a threat to go to the house every time he touches the football with 29 TD's on 217 total touches, which includes four scores on special teams alone
Dominic Knicely is a threat to go to the house every time he touches the football with 29 TD's on 217 total touches, which includes four scores on special teams alone (Will Garlick)
Will Garlick • VirginiaPreps
Writer VirginiaPreps.com
@willvapreps
Will Garlick has been with VirginiaPreps.com since 2006. Will served 20 years in the US Air Force and received his Masters degree from Florida Institute of Technology. Email williamgarlick@yahoo.com
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