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Class 5 State Semis Preview: Maury (9-1) at Green Run (13-0)

Duke commit and U.S. Army All-American Peyton Jones ran for 174 yards and a touchdown on 16 carries
Duke commit and U.S. Army All-American Peyton Jones ran for 174 yards and a touchdown on 16 carries (Matthew Hatfield, VirginiaPreps.com)
Vincent Sidoti
VirginiaPreps.com Correspondent
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