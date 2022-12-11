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Class 5 Final - Maury Post-Game Presser

Danny Lewis • VirginiaPreps
Staff Writer
@CRF4Dan
2017 marks my fifth year covering the Richmond Region for VirginiaPreps. Prior to coming on board as a staff writer, I was a longtime contributor and fan of the site since 2001.

Maury Coach Dyrri McCain talks about a second straight loss in the biggest game of the season. Coach McCain is joined by (left to right); RB/DB Melvin Lowe, QB Mario Miller & WR Joshua Powell.

Melvin Lowe finished the day with 100 yards rushing on 15 carries.

Mario Miller despite 3 interceptions threw for 146 yards completing 14 of 27 for 2 TD's.

Joshua Powell had 53 yards receiving on 5 catches plus a touchdown.

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