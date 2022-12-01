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Class 2 State Semi Preview: Poquoson (9-4) at Central-Woodstock (11-2)

Elliott Duty has Poquoson in the State Playoffs for the fifth time since 2007
Elliott Duty has Poquoson in the State Playoffs for the fifth time since 2007 (Matthew Hatfield, VirginiaPreps.com)
Will Garlick • VirginiaPreps
Writer VirginiaPreps.com
@WillGarlick
Will Garlick has been with VirginiaPreps.com since 2006. Will served 20 years in the US Air Force and received his Masters degree from Florida Institute of Technology.
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