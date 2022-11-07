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Billy Mills post-game interview 11/4/22

Byron Jones • VirginiaPreps
Staff Writer
@byronsjones

Head Coach Billy Mills discusses his team's dominating performance over Thomas Dale. The Generals (10-0) captured another district title and will be the #1 seed in Region 4B. They host Powhatan(6-4) this Friday night in the first round.

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