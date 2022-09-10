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Billy Mills Postgame Interview (9/9/22)

Byron Jones • VirginiaPreps
Staff Writer
@byronsjones

Dinwiddie Head Coach Billy Mills discusses his team's performance following their 55-7 victory over North Stafford. The Generals have outscored their first three opponents 155-17. Dinwiddie is idle next week and will open up district play at home against Colonial Heights on September 23rd.

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