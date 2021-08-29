Big plays lead Chambers over Highland Springs

Julius L. Chambers High School made the trek from Charlotte, NC to Eastern Henrico Saturday night and spoiled the home opening of the Springers new stadium. The Cougars capitalized on three big plays and a field goal to come away with the 24-13 victory.
HOW IT HAPPENED
Alim Foster-Powell blocked a Chambers punt after the Cougars went three and out on their first drive. However, the Springers could not turn the momentum into points and were stopped on 4th and 1 inside their own 10-yard line.
Dymere Edwards wasted no time in finding Daniel Davis who took an 88-yard screen pass down the sideline for the games opening score (PAT-Benitez).
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On their first drive of the second quarter, Highland Springs Aziz Foster Powell crashed into the end zone from one-yard out on fourth and goal (PAT-Dent) to tie the game at seven with 4:53 remaining in the first half.
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Shortly before the half, Chambers forced a turnover which set up a 33-yard field goal by Melvin Benitez to give the Cougars a 10-7 lead at the break.
Chambers quarterback Dymere Edwards continued to have a big night in the third quarter. He found receiver Kevin Conception for two long touchdown passes of 87 and 70-yards to extend their lead to 24-7.
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Highland Springs trimmed the score to 24-13 after sophomore quarterback Khristian Martin tossed his first varsity touchdown to Latrell Sutton (PAT-Blocked) with 6:39 remaining in the contest. The Springers would have one more drive to cut into Chambers lead, but they turned the ball over on downs and the Cougars would hold on to secure the victory.
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Highland Springs will look to bounce back next week in another highly anticipated matchup against Manchester. The Springers and Lancers were supposed to meet in the Region 5B championship back in the spring, but COVID-19 forced Manchester to forfeit.
COACHES CORNER
Highland Springs - Loren Johnson
Julius L. Chambers - Glenwood Ferebee