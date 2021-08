Big plays lead Chambers over Highland Springs

Julius L. Chambers High School made the trek from Charlotte, NC to Eastern Henrico Saturday night and spoiled the home opening of the Springers new stadium. The Cougars capitalized on three big plays and a field goal to come away with the 24-13 victory.

HOW IT HAPPENED Alim Foster-Powell blocked a Chambers punt after the Cougars went three and out on their first drive. However, the Springers could not turn the momentum into points and were stopped on 4th and 1 inside their own 10-yard line. Dymere Edwards wasted no time in finding Daniel Davis who took an 88-yard screen pass down the sideline for the games opening score (PAT-Benitez).

PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RMSAzOjE2IFFCIER5bWVyZSBFZHdhcmRzIGhpdHMgRGFuaWVsIERh dmlzIGZvciBhbiA4OCB5YXJkIFREIHBhc3MuIFBBVCBHb29kLiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pDQ291Z2Fyc0ZCP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBKQ0NvdWdhcnNGQjwvYT4gNyA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL2dvaHNoc2Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBnb2hzaHNmb290YmFsbDwvYT4gMCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vY1NybVJUa1ZkRiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2NTcm1SVGtWZEY8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgQnlyb24gSm9uZXMgKEBieXJvbnNqb25lcykgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ieXJvbnNqb25lcy9zdGF0dXMvMTQz MTc0OTMwODYwNTQyMzYxNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3Qg MjgsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

On their first drive of the second quarter, Highland Springs Aziz Foster Powell crashed into the end zone from one-yard out on fourth and goal (PAT-Dent) to tie the game at seven with 4:53 remaining in the first half.

PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RMiA0OjUzIEF6aXogRm9zdGVyIFBvd2VsbCBwbHVuZ2VzIGluIGZy b20gMSB5YXJkIG91dC4gUEFUIEdPT0QhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vZ29oc2hzZm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QGdvaHNoc2Zvb3RiYWxsPC9hPiA3IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vSkNDb3VnYXJzRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEpDQ291 Z2Fyc0ZCPC9hPiA3IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9wV2ZYd2FZNlRp Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vcFdmWHdhWTZUaTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBC eXJvbiBKb25lcyAoQGJ5cm9uc2pvbmVzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL2J5cm9uc2pvbmVzL3N0YXR1cy8xNDMxNzU1OTc4MDU2Mjg2 MjE5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAyOCwgMjAyMTwvYT48 L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48 L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Shortly before the half, Chambers forced a turnover which set up a 33-yard field goal by Melvin Benitez to give the Cougars a 10-7 lead at the break. Chambers quarterback Dymere Edwards continued to have a big night in the third quarter. He found receiver Kevin Conception for two long touchdown passes of 87 and 70-yards to extend their lead to 24-7.

PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RMyA2OjExIEVkd2FyZHMgZmluZHMgS2V2aW4gQ29uY2VwdGlvbiBm b3IgYW4gODcgeWFyZCBzY29yZS4gUEFUIEdPT0QuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vSkNDb3VnYXJzRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QEpDQ291Z2Fyc0ZCPC9hPiAxNyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2dvaHNoc2Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBn b2hzaHNmb290YmFsbDwvYT4gNyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMjd2 ak1QQWZlNCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzI3dmpNUEFmZTQ8L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgQnlyb24gSm9uZXMgKEBieXJvbnNqb25lcykgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ieXJvbnNqb25lcy9zdGF0dXMvMTQzMTc3MzY3 NjE5ODg5OTcxNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMjksIDIw MjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RMyAyMy4xIEVkd2FyZHMgaGl0cyBDb25jZXB0aW9uIG9uY2UgYWdh aW4sIHRoaXMgdGltZSBvbiBhIDcwIHlhcmQgYm9tYi4gUEFUIEdPT0QuIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSkNDb3VnYXJzRkI/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEpDQ291Z2Fyc0ZCPC9hPiAyNCA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2dvaHNoc2Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBnb2hzaHNmb290YmFsbDwvYT4gNyA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vVGJhdHF2UzEycCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1RiYXRxdlMx MnA8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQnlyb24gSm9uZXMgKEBieXJvbnNqb25lcykg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ieXJvbnNqb25lcy9zdGF0 dXMvMTQzMTc3ODM0NzI1MjY5OTE0MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5B dWd1c3QgMjksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Highland Springs trimmed the score to 24-13 after sophomore quarterback Khristian Martin tossed his first varsity touchdown to Latrell Sutton (PAT-Blocked) with 6:39 remaining in the contest. The Springers would have one more drive to cut into Chambers lead, but they turned the ball over on downs and the Cougars would hold on to secure the victory.

PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5RNCA2OjM5IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS2hy aXN0aWFuTWFydDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEtocmlzdGlhbk1h cnQ3PC9hPiB0b3NzZXMgaGlzIGZpcnN0IGNhcmVlciB2YXJzaXR5IFREIHRv IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdHJlbGxnb2NyenkxP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkB0cmVsbGdvY3J6eTE8L2E+LiBQQVQg

Highland Springs will look to bounce back next week in another highly anticipated matchup against Manchester. The Springers and Lancers were supposed to meet in the Region 5B championship back in the spring, but COVID-19 forced Manchester to forfeit.

COACHES CORNER Highland Springs - Loren Johnson