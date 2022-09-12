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Asaad Brown names his top 10
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
The recruiting process is starting to accelerate for the Class of 2024. Chesapeake (Va.) Oscar Smith cornerback Asaad Brown has narrowed his list to 10 schools in an effort to keep his recruitment manageable.
The 6-0, 175-pounder includes Virginia Tech among the programs still in the mix.
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