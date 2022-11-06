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2022 VHSL Football First Round Playoff Pairings Released

Classic Super Publisher • VirginiaPreps
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FOR IMMEDIATE RELEASE
November 6, 2022


Charlottesville, VA -- The 2022 VHSL First Round Football Region Playoffs are now on the VHSL website, along with the Final Ratings and Top 20 rankings.

Playoff Pairings Brackets -

Class 1

Class 2

Class 3

Class 4

Class 5

Class 6


Please click the links below:

Final Weekly Ratings

Final Top 20 Region Rankings


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