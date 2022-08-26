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2022 Hayfield Hawks Preview

The Hayfield Hawks face two Northern Virginia perennial contenders in Lake Braddock and South County out of the gate to begin the 2022 season
The Hayfield Hawks face two Northern Virginia perennial contenders in Lake Braddock and South County out of the gate to begin the 2022 season (Thomas Kinder, HayfieldPictures.com)
Jim McGrath • VirginiaPreps
Staff
@jfmcgrath
Teacher; HS CC/Track coach (McLean HS); write for MileStat, WaPo, DP/VP; BI HS, Wagner College, post-grad UVA/W&M; Ed.S./Liberty U; "Triumph Over Tragedy - The Story of Tom's Heart" 10/4
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