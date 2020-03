Earlier this winter, coaches gathered to select the 2019-20 All-Northwestern District Boys & Girls Basketball Teams. Below you'll find the complete 1st Team, 2nd Team and Honorable Mention selections...



FIRST TEAM ALL-NORTHWESTERN DISTRICT BOYS:

Demetri Gardner - Handley - Jr.

Julien Hagerman - Millbrook - Sr.

Drew Tapscott - Kettle Run - Sr.

Dejour McCray - Culpeper - Sr.

Devin Lewis - Fauquier - Sr.

Derrick Brooks - Liberty - Sr.

James Cornwell - James Wood - Sr.

Tyson Stewart - Millbrook - Sr. CO-PLAYER OF THE YEAR: Demetri Gardner (Handley)

CO-PLAYER OF THE YEAR: Julien Hagerman (Millbrook)

COACH OF THE YEAR: Steve Grubbs (Millbrook)



SECOND TEAM ALL-NORTHWESTERN DISTRICT BOYS:

Keli Lawson - Sherando - Jr.

Thurman Smith - Fauquier - Jr.

Jordan Jackson - Millbrook - Sr.

Bryan Barnes - Liberty - Sr.

Jerome McCarthy - James Wood - Sr.

Tre'von White - Liberty - Sr.

Ben Oates - Millbrook - Sr.

Kemani Curry - Handley - Jr.



HONORABLE MENTION ALL-NORTHWESTERN DISTRICT BOYS:

Trevor Yergey - Kettle Run - Sr.

Lavaughan Freeman - James Wood - Sr.

Nick Hott - Handley - Sr.



FIRST TEAM ALL-NORTHWESTERN DISTRICT GIRLS:

Makayla Firebaugh - James Wood - Sr.

Avery O'Roke - Millbrook - Soph.

Alison Hauck - Millbrook - Sr.

Brenna Prunty - James Wood - Sr.

Emily Magee - Millbrook - Sr.

Tianna Minor - Fauquier - Sr.

Skyler Furr - Fauquier - Soph.

Grace Burke - Sherando - Frosh. PLAYER OF THE YEAR: Makayla Firebaugh (James Wood)

CO-COACH OF THE YEAR: Erick Green (Millbrook)

CO-COACH OF THE YEAR: Krista Crites (James Wood)



SECOND TEAM ALL-NORTHWESTERN DISTRICT GIRLS:

Jenny Kerns - James Wood - Sr.

Laila Glymph - Cupeper - Sr.

Makayla Foddrell - Fauquier - Soph.

Cianna Harrison - Millbrook - Sr.

Jazzmni White - Liberty - Jr.

Brynna Nesselrodt - James Wood - Frosh.

Faith Schaefer - Kettle Run - Jr.

Ella Carlson - Sherando - Soph.



HONORABLE MENTION ALL-NORTHWESTERN DISTRICT GIRLS: