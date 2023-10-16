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VHSL Football Power Ratings Update for 10-16-2023

Classic Super Publisher • VirginiaPreps
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Charlottesville, Va. - The Virginia High School League’s latest set of VHSL Ratings and Top 20 Rankings for the 2023 football season are now available on the VHSL website as well as here on VirginiaPreps.com.

Please click the links below:

2023 Weekly Ratings (Week 8 Edition)

2023 Weekly Top 20 Rankings (Week 8 Edition)


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