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NoVA Legends Podcast: Hatfield Previews State Football Finals

Julian Brown
NoVA Legends Podcast
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Matthew Hatfield of Virginia Preps recaps the 2023 prep football season and previews the following six State Finals:

Class 6: Freedom-Woodbridge vs. Highland Springs
Class 5: Maury vs. Stone Bridge
Class 4: Salem vs. Phoebus
Class 3: Liberty Christian vs. Lafayette
Class 2: Riverheads vs. Radford
Class 1: Essex vs. Galax


Thank you to sponsors Team Valor International, a worldwide leader in thoroughbred partnerships, Sans Screenprint, your best option for branding logos on apparel or promotional items, and Becky's Boutique, Fairfax Corner's amazing new shopping experience. #novalegendspodcast

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