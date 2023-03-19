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Kirk & Byrd Show - Recapping 2023 VHSL State Basketball Tournament

Kirk & Byrd Show
Special to VirginiaPreps.com
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The Kirk and Byrd Show is joined by Matthew Hatfield of VirginiaPreps.com and Larry Merritt of Ballin VA to discuss all things 2023 VHSL Basketball State Finals from this past week at VCU's Siegel Center. We cover Boys and Girls for all VHSL Classes 1-6.

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