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Cox Falcons 2024 Preview
Will Garlick
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VirginiaPreps
Writer VirginiaPreps.com
Will Garlick has been with VirginiaPreps.com since 2006. Will served 20 years in the US Air Force and received his Masters degree from Florida Institute of Technology. Email williamgarlick@yahoo.com
Frank Cox Falcons Class 5 Region 5A (Beach District)Head Coach Tyler Noe (2nd season)2023 record: 8-4 (1-1 in playoff games)Cox 2024 Schedule Maxpreps
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