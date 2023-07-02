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AUDIO Interview: Oscar Smith Grad Josh Sweat of Philadelphia Eagles

Matthew Hatfield • VirginiaPreps
Publisher
@hatfieldsports
Matthew Hatfield has been with VirginiaPreps.com since 2004, officially taking over as Publisher in 2016. Hatfield hosts 757 Saturday Sports Talk every Saturday, 10 AM to Noon, on ESPN Radio 94.1.
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Philadelphia Eagles defensive end Josh Sweat - who starred at Oscar Smith High in Chesapeake - speaks with Matthew Hatfield during his Under the Lights Combine / Dodgeball Tournament held at the Virginia Beach Sportsplex on Saturday, June 24, 2023.

Sweat is coming off a career-high 11 sacks in 2022 and also had 48 total tackles as well as a 42-yard interception return for a touchdown. The previous season he registered 45 total tackles and 7.5 sacks on his way to earning a trip to the Pro Bowl.

So far, Sweat has made 28.5 career sacks and five forced fumbles as a member of the Eagles, who are coming off a run to the Super Bowl a season ago.

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