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football
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New Virginia Tech football offer: Messiah Delhomme
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.
Virginia Tech has offered Newport News (Va.) Warwick 2025 defensive back Messiah Delhomme. Here's a quick look at him.
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While he's just now starting to pick up his offers, Delhomme was active this Summer, camping at Virginia Tech and Old Dominion (the latter for ODU's "Mega Camp" which had a number of college coaches in attendance). The fact that he's already been to Blacksburg early in his process and built some bonds with personnel staffer Mike Villagrana is a good start for the Orange and Maroon. Players who attend the alma mater of Michael Vick have an obvious connection, as well. VT should get Delhomme back to town for a junior day this Winter, and could cement themselves as the No. 1 on his list if all goes well.
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