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Huguenot's Samuel Cohen Commits In-State
Will Garlick
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VirginiaPreps
Writer VirginiaPreps.com
Will Garlick has been with VirginiaPreps.com since 2006. Will served 20 years in the US Air Force and received his Masters degree from Florida Institute of Technology. Email williamgarlick@yahoo.com
Huguenot defensive end Samuel Cohen has 17 D1 offers including offers from Georgia, Notre Dame, NC State, Louiosville, Michigan State, Kentucky and Virginia Tech.
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