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{{ timeAgo('2023-02-09 18:30:36 -0600') }} football Edit

Hokies in the top eight for in-state DE Makai Byerson

Tim Sullivan • HokieHaven
Editor
@sullivti
Tim Sullivan is the Editor of HokieHaven.com. A University of Michigan alumnus, he is a decade-plus veteran of the recruiting industry.

Virginia Tech's emphasis on the Commonwealth continues to pay off in reciprocated attention from the top prospects.

Midlothian (Va.) Manchester 2024 defensive end Makai Byerson is one prospect who has consistently shown a high level of attention in the Orange and Maroon, and he has named VT to his top eight schools.

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