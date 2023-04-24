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AUDIO Interview: Jayden Epps On Move to Georgetown & More

Matthew Hatfield • VirginiaPreps
Publisher
@hatfieldsports
Matthew Hatfield has been with VirginiaPreps.com since 2004, officially taking over as Publisher in 2016. Hatfield hosts 757 Saturday Sports Talk every Saturday, 10 AM to Noon, on ESPN Radio 94.1.
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New Georgetown guard Jayden Epps chats at the PIT on Wednesday, April 12, 2023.

Prior to heading off to college at Illinois, Epps was a State Player of the Year with the King's Fork Bulldogs in Suffolk.

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