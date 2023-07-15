News More News
ago football Edit

ZOOM with former Lake Taylor, JMU & Texas LB Diamonte Tucker-Dorsey

Matthew Hatfield • VirginiaPreps
Publisher
@hatfieldsports
Matthew Hatfield has been with VirginiaPreps.com since 2004, officially taking over as Publisher in 2016. Hatfield hosts 757 Saturday Sports Talk every Saturday, 10 AM to Noon, on ESPN Radio 94.1.
Related
Related
{{ link.display_text }} |

Former Lake Taylor All-State linebacker, James Madison FCS All-American and Texas Longhorns defender Diamonte Tucker-Dorsey chats via ZOOM with VirginiaPreps.com's Matthew Hatfield in July of 2023.

Tucker-Dorsey, who a year ago returned to his hometown of Norfolk to do a free football camp for the youth, is now putting together his First Annual Career Fair alongside Kevin Holloman with United Youth Foundation Leaders.

In this conversation, Tucker-Dorsey chats about how the experience at Texas went, getting into the Real Estate business, the upcoming Career Fair + his Mount Rushmore of players he's played with and against.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}