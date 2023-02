VirginiaPreps.com was on hand for the VHSL Region 3A Hoops Tournament semifinals at the Norfolk Scope on Saturday, February 25, 2023. Punching their ticket to the State Tournament were the Lakeland Girls, Lafayette Girls, Hopewell Boys and Lake Taylor Boys.



Postgame Video Interview with Lakeland Girls Hoops Coach Daryl Rountree:

Lakeland Head Basketball Coach Daryl Rountree chats after his team's 43-38 comeback win over Hopewell in the Region 3A Tournament Semifinals at the Norfolk Scope on Saturday, February 25, 2023. The Lady Cavs, now 14-10, erased a 12-point third quarter deficit as they secured their third State Playoff berth in four years.



Postgame Video Interview with Lafayette's Alexis Blake:

Lafayette senior Alexis Blake chats after her team's 31-30 comeback win over Norcom in the VHSL Region 3A Tournament Semfinals at the Norfolk Scope on Saturday, February 25, 2023. Blake scored all seven of Lafayette's fourth quarter points.



Postgame Video Interview with Lafayette Girls Hoops Coach Bill Tose:

Lafayette Head Girls Basketball Coach Bill Tose chats after his team's 31-30 comeback win over Norcom in the VHSL Region 3A Hoops Tournament semifinals held at the Norfolk Scope on Saturday, February 25, 2023. It is believed to be the first State Tournament trip for Lafayette in program history.



Postgame Video Interview with Hopewell Coach Elvin Edmonds III:

Hopewell Head Coach Elvin Edmonds III chats after his team's 63-51 win over Petersburg in the Region 3A Tournament Semifinals at the Norfolk Scope on Saturday, February 25, 2023. The Blue Devils won all three meetings this season with Petersburg, who beat them for the Region 3A crown at Scope a year ago and eliminated Hopewell during the 2022 State Semis.



Postgame Video Interview with Lake Taylor Hoops Coach Derek 'Yogi' Edwards:

Lake Taylor Head Basketball Coach Derek 'Yogi' Edwards chats following his team's 79-55 victory over Lafayette in the VHSL Region 3A Hoops Tournament semifinals at the Norfolk Scope on Saturday, February 25, 2023. The Titans secured their fourth State Tournament berth since 2016 with the win and the first for Edwards as Head Coach.



Postgame Video Interview with Lake Taylor's Tobias Meekins & Aaron Elliott:

