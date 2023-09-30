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Watch LIVE - Phoebus (3-0) vs. Hampton (4-1) from Darling Stadium

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Watch LIVE the Phoebus Phantoms (3-0) take on the Hampton Crabbers (4-1) from Darling Stadium in one the most storied rivalries in Virginia High School Football history!




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